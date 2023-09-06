內地財新服務業PMI上月跌至51.8 遜預期

該報告分項數據顯示，8月服務業供需擴張幅度放緩，新訂單指數略有回落，尤其外需明顯走弱，8月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下；就業維持韌性，8月就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。受訪企業稱，業務需求上升，加上企業計劃擴張，支撐服務業用工增長。不過由於新訂單增加，訂單積壓加劇，8月積壓業務指數升至2月來最高。

分析：穩預期增居民收入 屬施策重點

該報告指出，因原料、用工、燃料等費用增加，8月服務業成本繼續上揚，不過投入價格指數在擴張區間回落至近6個月低點。當月服務業出廠價格維持擴張，但幅度放緩。受訪企業反映，考量漲價以轉移成本壓力，但市場競爭仍激烈，企業定價能力有限。

港8月PMI微升至49.8

財新智庫高級經濟學家王喆稱，服務業增長勢頭放緩，內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，加上外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大，故認為當前穩預期和增加居民收入仍是施策重點。

標普全球最新PMI數據顯示，香港8月PMI按月升0.4點至49.8，但連續兩個月低於50，反映私營經濟再度轉差，惟幅度輕微。該報告指，經濟放緩減弱市場基本需求，致整體新訂單量連續兩月收縮，跌幅雖然溫和，但仍高於上月。來自內地新增業務由升轉跌，牽引新增訂單部分跌幅。