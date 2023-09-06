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港消費者選用跨境電商 調查：考慮價格信譽等

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓中國香港站（淘寶香港站）日前委託港大經管學院進行調查，昨發布《2023年香港跨境電商市場研究報告》，發現產品價格、總體商家信譽及買家保障是消費者選用跨境電商平台的3個重要考慮因素。

過去12個月當中，受訪者曾光顧的平台依頻次最多為淘寶、本地平台及亞馬遜；其對淘寶的滿意度與本地電商平台的滿意度相若，淘寶平均分為3.83，是各平台中最高，本地平台平均分為3.81。研究又發現，女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別包括時尚產品、家具和家居用品、食品雜貨；男性受訪者三大產品包括電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。

學者倡提供獨特產品服務 加強購物體驗

港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧表示，調查發現港消費者對跨境電商平台已有一定的熟悉程度及滿意度，建議電商參與者可專注於提供獨特及具有差異性的產品及服務，加強整體購物體驗及互動。

淘寶將於今日（6日）至9月9日舉行「99 Mega Sale」，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，平台考慮到用戶需求已升級物流服務，包括由199元人民幣包郵門檻下調至99元人民幣，覆蓋更多商品；使用菜鳥直運的首重亦由過去的1公斤改為500克，費用6元人民幣，相信可令消費者不用考慮太多物流成本。

淘寶包郵門檻降至99元人幣

至於支付寶近日調整手續費，陳子堅表示，平台年初至今一直保持健康增長，亦希望伙伴與淘寶香港站合作均可獲得盈利，消費者亦可作出選擇；隨着淘寶香港站增加更多支付平台，更多優惠可令消費者受惠，以及吸納更多新客戶。是次研究報告以香港跨境電商市場為背景，通過問卷進行調查，調查對象為年滿18歲並於過去12個月內曾使用跨境電商平台購物的香港市民，一共收集2289宗有效回覆，當中35.7%為男性，64.3%為女性。