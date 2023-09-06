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金管局兩日貼現窗投放44億 港元1個月拆息重越4厘

標籤：經濟

【明報專訊】本港銀行體系總結餘降至約450億元，金管局貼現窗向銀行拆借短期資金增加。據金管局數據，上周五（1日）即懸掛10號風球當日，銀行從貼現窗拆借24億元，本周一連續第二個工作日再拆借20.47億元，昨日則沒有資金從貼現窗拆出。

此外，港元拆息踏入9月亦開始從5月初以來的低位回升，1周和兩周拆息升逾60點子（1厘等於100點子），至3.72304厘和3.80786厘，與按揭相關的1個月拆息則回升至4厘水平，昨升34點子至4.03036厘，3個月拆息則微升8.2點子至4.5247厘，颱風假後急升138點子的隔夜拆息，則回落20點子至3.70750厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，近日拆息反彈與9月季結因素關係較低，因為昨日以一周和兩周拆息上升較急，反而市傳近日國有大行在本港離岸市場沽出美元以支持人民幣匯價，有部分沽出的美元轉換成港元，增加港元供應，加上上周五颱風臨近，外匯交易對手不多，假後恢復套息交易，帶動港元拆息上升。

林俊泓表示，現時港息回復常態後，預期1個月港元拆息將企穩在4厘以上水平。匯豐大中華外匯固收交易部主管黃子卓預期，至今年底3個月拆息將在現時4.5厘，不會回升至7月時的5厘水平。