moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐舒丹大股東不提購 股價開市挫近三成

標籤：經濟

【明報專訊】歐舒丹（0973）周一晚宣布，9月3日（周日）接獲控股股東通知，已決定不會提出自願全面收購要約並於昨日復牌，開市即大跌28.4%至19.9元，收市報23元，跌17.3%，成交2.43億元。集團公告表示，全面收購要約期由8月11日至昨日起結束；根據收購守則規定，控股股東將於昨日終止私有化要約後，6個月內不得再出提私有化。

歐舒丹早於今年7月底傳出私有化，不過集團曾澄清無接獲控股股東通知私有化或外地上市計劃；8月再發公告指其控股股東考慮提出私有化，預期將進行收購守則項下的有條件自願全面收購要約。

富瑞：突煞停感意外 短期股價或受壓

富瑞報告表示，歐舒丹控股股東突然叫停要約令市場感到意外，短期而言股價或會受壓，如果股價繼續低迷，相信管理層或控股股東將另覓途徑增加股東回報，維持「買入」評級，目標價30.2元。

該行表示過去市場推測要約價格為35元，而控股股東8月14日公告就澄清其要約價格將不低於26元，集團控股股東取消私有化或反映和少數股東在要約價格存在差異。該行又重申，因最初在港上市可獲高估值及在亞洲（尤其是中國）建立品牌知名度吸引力逐漸消失，在港上市、為數不多的國際公司或重新審視在港的上市地位或尋求其他選擇。與全球同業相比估值愈低，將令相關公司大股東愈大機會尋求私有化或雙重主要上市。