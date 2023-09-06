歐舒丹大股東不提購 股價開市挫近三成

歐舒丹早於今年7月底傳出私有化，不過集團曾澄清無接獲控股股東通知私有化或外地上市計劃；8月再發公告指其控股股東考慮提出私有化，預期將進行收購守則項下的有條件自願全面收購要約。

富瑞：突煞停感意外 短期股價或受壓

富瑞報告表示，歐舒丹控股股東突然叫停要約令市場感到意外，短期而言股價或會受壓，如果股價繼續低迷，相信管理層或控股股東將另覓途徑增加股東回報，維持「買入」評級，目標價30.2元。

該行表示過去市場推測要約價格為35元，而控股股東8月14日公告就澄清其要約價格將不低於26元，集團控股股東取消私有化或反映和少數股東在要約價格存在差異。該行又重申，因最初在港上市可獲高估值及在亞洲（尤其是中國）建立品牌知名度吸引力逐漸消失，在港上市、為數不多的國際公司或重新審視在港的上市地位或尋求其他選擇。與全球同業相比估值愈低，將令相關公司大股東愈大機會尋求私有化或雙重主要上市。