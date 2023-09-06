moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

網紅減肥藥進軍英國 諾和諾德市值超LVMH

【明報專訊】網紅減肥藥Wegovy進入英國市場，帶動母企丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）（丹： NOVO-B；美：NVO） 股價連續兩天向上。香港時間昨晚上9時半左右，其股價漲至1336丹麥克朗創新高，市值達2.98萬億丹麥克朗（約4295億美元，或3.37萬億港元），高於全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）的3879億歐元（約4164億美元，或3.27萬億港元）市值，成為歐洲市值最高的企業。LVMH自2021年起一直是歐洲市值最高企業，而諾和諾德最新市值已高於丹麥GDP。

諾和諾德市值達3.37萬億

諾和諾德的注射藥物Wegovy含有的活性化學物質，可降低血糖，幫助抑制食欲，從而減輕體重。該公司最近發表的研究指出，Wegovy可將心臟病發和中風的風險降低。由於英國是歐洲肥胖率最高的國家，令英國可望成為Wegovy的重要市場。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，肥胖症為英國公營醫療系統帶來巨大壓力，Wegovy可能成為「遊戲規則改變者」（game-changer）。

彭博社指出，該藥物將通過英國公營醫療系統處方及私人市場銷售，價格約為Wegovy在美國售價的五分之一。該藥在美國價格高於任何市場，每月費用逾1300美元。不過該藥暫時在英國供應有限。

此外，標普道瓊斯指數公司上周五宣布，黑石（Blackstone）（美：BX）及短期住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）將於9月18日開市前，成為標普500指數成份股。黑石早段股價升逾3%，而Airbnb升逾7%。受中國市場8月交付量回升刺激，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價早段升近3%。

（綜合報道）

[國際金融]