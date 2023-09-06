基金特區：柏瑞波動巿看好3投資主題 受惠行業長遠發展 股份被低估

常言道「有危自便有機」，Hinchliffe表示，波動市可為投資者提供入市機遇，從環球行業的長遠發展大勢入手是其中一個選股方向，因為短期市况波動或會導致部分可受惠於行業發展趨勢股份股價出現錯置的情况，可留意環球行業資本開支投資、數碼化及AI等科技發展、企業轉型，以及環球中產階級擴張等行業發展大趨勢，而這些大趨勢之下往往會衍生具吸引力的長線投資主題，以環球行業資本開支投資趨勢為例，該趨勢所衍生的投資主題中，便以近岸外判、工業自動化及淨零排放最值得關注。

中美貿易戰 近岸外判崛起

隨着近年中美貿易關係變得緊張，加上新冠疫情一度令供應鏈中斷，促使各行業於疫後重新考慮供應鏈佈局，傾向選擇於離企業更近地區，又或是更接近終端消費者的區域設置生產線，使近岸外判成為不少行業或企業未來數年的主要資本開資投資項目。Hinchliffe指出，工業為此投資主題下最明顯的受益者，尤其是以美國為基地的製造商。事實上，據美國普查局（US Census Bureau）的數據，2022年一年間美國製造業相關的建築開支便由2021年的不足800億美元，大幅增長至約1080億美元（見圖）。

看好半導體電池等工業

至於個別可受惠的工業行業，Hinchliffe指出，具戰略地位的半導體和電池等工業將可受惠，市場預計未來5年僅計相關行業在美國的投資將超過2500億美元，而未來5年美國為自行製造半導體投入的相關資本開支，將令美國整體製造業資本開支每年增加4%，而供應鏈轉移所帶來的經濟效益，亦將拉動相關地區的金融及消費行業向好，如印度及墨西哥等地的銀行和消費品公司，便有望受惠於企業於當地的近岸外判資本開支增加。

請人難 工業自動化大勢所趨

疫後就業市場持續緊張，招聘人才愈來愈困難，僱用人才的成本也愈見昂貴，不少企業因而朝自動化方向尋求出路，持續加大於自動化設備的資本開支投資，以長遠降低企業的人力成本開支，特別是於工業企業。Hinchliffe指出，工業自動化可緩解勞動力緊張問題，同時也有助提升工業生產效率，尤其是將供應鏈轉移至近岸地區的美國工業，此類企業需要以更高的自動化程度，以確保產品的生產成本不會因為美國及其他已發展市場的工資成本增加而上升。

Hinchliffe補充，美國製造業經歷了數十年的投資不足後，尤其需要於自動化方面進行升級，這將推動相關行業發展，其中有助於提升廠房自動化及效率水平的物聯網（IoT）及機械視覺科技供應商應可直接受惠，同時機械人及工業軟件的相關企業亦有望受惠於企業加大自動化方面的投資。

各國實現零排放 支出不斷增加

氣候危機迫在眉睫，2015年全球多國簽署《巴黎協定》，承諾致力將全球氣溫上升幅度控制在不超過工業化前水平攝氏1.5度範圍內，以減緩氣候變化，避免出現最壞的情况，而要實現此目標，全球碳排放量需要於2030年前減少45%，至2050年碳排放量需達到淨零排放。不少國家為實現淨零排放而加強監管或進行稅務改革，促使企業增加於減排方面的投資。如歐盟於2021年公布的「Fit for 55」計劃，涵蓋能源、建築及土地利用等12個相關的歐盟措施，以確保未來歐洲大陸可於2030年前將溫室氣體降低至較1990年時減少55%的水平，其中包括徵收航空燃油稅及設立碳邊境稅等。隨着各國及各行業的淨零排放支出不斷增加，市場預期未來15年全球需要花費30萬億美元，方能在2050年實現淨零排放。Hinchliffe指出，可協助客戶步向淨零排放目標的企業將受惠，如部分暖氣及空調產品製造商、採礦設備製造商、鐵路和鐵路設備供應商，以及電動汽車電池製造商等。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 基金特區]