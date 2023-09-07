大灣區GBA專題：「深港一卡通」面世 內地出行更方便

明報記者 龍彩霞

香港與內地居民「互聯互通」，內地居民南下購物，香港居民北上消費往來頻繁。最近在深圳發行的「深港一卡通」，由深圳市深圳通和八達通卡聯合發行。港人北上深圳，可通過深圳通App、深圳地鐵站客服中心、深圳通自助客服終端等購買，也可以在深圳地鐵口岸站（羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦渡、蓮塘口岸、福田口岸）及口岸站自助終端，以及郵政53個支局營業網點購買，每張68元人民幣（約74港元）。在香港則可於「八達通銀包」充值港幣，在香港的便利店、巴士和地鐵使用。除了8月30日上線的深港一卡通外，此前，深圳通根據深港不同人群的出行習慣，已推出多項便民的跨境交通服務措施：聯合深港集團推出深港一票通，實現深港兩地公交、地鐵、跨境巴士的聯程聯運；另外深圳通更聯合支付寶、Alipay HK合作升級推出「深港一碼通」，實現深港兩地交通一碼通行；深港「一卡通、一碼通、一票通」民生舉措的實施，為兩地居民提供了深圳公交地鐵、跨境巴士、香港公交地鐵對接一體化出行服務。

可使用人民幣或港元充值

引述「深圳市人民政府新聞辦公室」新聞稿內容，深圳市交通運輸局二級巡視員徐忠平表示，「深港一卡通」等產品的發行，有效解決深港居民往來交通的實際問題，令出行更便利。深港互通行卡是深圳市深圳通有限公司和八達通卡有限公司聯合發行非接觸式智能IC卡，卡上具有深圳通電子錢包（符合交通部全國交通一卡通標準）和八達通電子錢包，分別使用人民幣和港幣充值，可在香港及全國交通一卡通互聯互通的327個城市使用。「今年深港恢復通關以來，深圳通公司聚焦深港市民出行習慣和需求，推出並不斷升級深港跨境交通服務。此次，我們聯合香港八達通推出深港一卡通，實現在香港及內地327個城市的公共交通場景下使用，將全面提升深港跨境交通服務的便利度和體驗感。」深圳通公司負責人介紹。

暫只適用交通 仍未能應用消費

八達通深圳一卡通在目前階段仍有一些局限，適用的地區僅限香港及內地，不能於澳門使用，加上受制式所限，無法轉移至手機八達通App，在內地用途亦只適用於交通，暫未能應用於其他日常消費。八達通在去年也推出銀聯二維碼，通過該碼付款功能，就可於全球多個支援銀聯二維碼的零售店購物，涵蓋的消費項目相當全面，重點是毋須綁定內地手機號碼和銀行帳戶就可使用。

深圳通人民幣錢包充值點包括深圳通App、深圳通客服網點、深圳通智能微客服終端、深圳通自助客服終端、深圳地鐵車站客服中心；至於八達通港幣錢包充值點就包括地鐵1、2、5號線車站及4號線福田口岸站的銀聯易辦事自助機、香港八達通客服網點、香港便利店、八達通App。

年底擬與澳門展開互通

深圳市交通運輸局有關負責人表示，深港互聯互通是推進粵港澳大灣區城市群發展、促進區域協同發展、提升交通運輸效能的重要舉措。深港一卡通的發行以及一碼通等多種產品，有效解決了深港居民往來交通的實際問題，通過深港互通功能疊加、服務融合、應用拓展，全方位提高出行便利。

《深圳特區報》報道指出，深港一卡通上線後，預計全年將為跨境居民提供1300萬人次的便利服務，為構建「1小時優質生活圈」創造條件，對粵港澳大灣區協同發展，區域交通互聯互通起到積極示範作用。未來，在深港互通的基礎上，跨境交通服務還將輻射至粵港澳大灣區其他城市，為灣區居民提供公交、地鐵、跨境巴士及城際鐵路無縫對接的一體化MaaS出行聯程聯運服務，促進區域深度融合發展。此外，深圳通已計劃在今年底與澳門展開互聯互通工作。

年滿60歲的長者，在深圳搭乘地鐵或巴士等公共交通時，只需到地鐵站的免費專用通道入閘，職員核對回鄉證資料無誤後，即可享免費乘搭。持有港澳居民來往內地通行證（回鄉證） 通過免費專用通道，由入閘職員檢查證件，符合條件即可入閘免費乘車。

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