大摩：長倉基金8月淨沽港股A股

【明報專訊】受聯儲局官員加息言論影響，美匯強、人幣弱續拖港股後腿。內地官媒指樓市限購、限貸、限售等政策已不合時宜，雖刺激內房股急彈，但大市仍受制18,500點，恒指收市微跌6點，大市成交金額跌破千億元至929億元。摩根士丹利報告指出，長倉基金8月看淡部署倍增，普遍減持內地及本港股市，平均低配水平已重返去年10月低位。