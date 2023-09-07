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唐家成：施政報告前專責小組交短期建議

【明報專訊】政府促進股市流通量專責小組據報昨日首次開會，小組主席唐家成會後對本報表示，專責小組首先討論了處理有關工作方式及計劃，其後聽取了各大金融監管機構及港交所（0388）有關市場情况，以及股票市場流動性的具體分析，包括投資者成本的相關數據，各成員亦就影響股票流動性的因素和相關事宜積極交換意見。

他又說，行政長官李家超早前曾表示，希望專責小組在《施政報告》公布前向他提供意見。在接下來的日子，專責小組會加開會議，冀盡早向行政長官提交短期建議，之後再聚焦中長期建議，並提交最終報告。被問及昨日會議有否討論減股票印花稅，他表示，財政司長陳茂波已表示，專責小組會研究如何提高股市的流動性，沒有排除印花稅這個選項。在專責小組保密制度下，會議討論內容不會向外披露。

稱成員積極交換意見

在小組昨日聽取及了解投資者成本的相關數據同時，本報翻查投資者參與買賣港股及內地A股的數據顯示，投資者參與買賣港股所需支付的眾多稅費成本中，以繳付成交額0.13%的股票印花稅佔最大比重，佔比高達92.5%。若按港股及A股買方及賣方投資者所需支付的稅費總成本比較，港股買方投資者需支付0.1405%稅費，相對A股買方投資者所付的0.00641%，高出足足21.9倍（見表）。至於港股賣方投資者方面，同樣要支付0.1405%稅費，亦比A股賣方支付稅費0.05641%，最少高出1.45倍。

在政府醞釀成立小組研究股市流通量之前，陳茂波在9月4日出席公開場合時指出，提高股市的流動性，他們沒有排除印花稅這個選項，但明言要成功、要到位，他們一定要使出「組合拳」。當中會對上市機制研究之外，亦會留意開拓更多資金來源、尋找更多優質企業上市，甚至要推動市場發展，不斷推陳出新。他又指，在現時的地緣政治裏，市場關注資金量，如何能夠更加方便讓「北水南下」，這有需要聚焦探討，甚至要構思更多風險管理工具、衍生工具產品等。