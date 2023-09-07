moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

樂艙物流IPO捲土重來 首4月純利跌63%

【明報專訊】新股市場似乎再現熱度，最新有跨境物流服務商樂艙物流通過上市聆訊，由8月底起計，連同騰訊（0700）參股的途虎養車、生科企業友芝友及中旭未來，預料有4隻新股將於本月啟動招股。

預料4新股本月啟動招股

樂艙物流於內地從事跨境海運物流，中信證券和農銀國際任聯席保薦人；公司早於去年10月24日首度遞表，申請失效後至今年5月重新入表。據樂艙物流初步上市文件，集團成立於2004年，兩核心業務包括跨境物流服務及船舶出租服務，服務網絡覆蓋北美、拉丁美洲、歐洲等主要目的地。以今年首4個月計，集團純利按年下跌近63%至8301.2萬元人民幣；收入亦下跌77.4%至4.54億元人民幣。

樂艙物流表示，由於市場運價自去年下半年以來大幅下降，已暫停提供自營跨境海運服務，並將於市場狀况有利時恢復業務，預料今年或不會從該業務產生任何可觀收入。同時，由於去年初市况良好，惟今年自營跨境海運服務量為零，預料今年跨境物流服務總量將低於去年，使今年收入、毛利及淨利潤將大幅下降。

集團料集資所得資金將用於建立物流設施；擴大全球業務覆蓋範圍網絡，包括擴大美國洛杉磯、澳洲墨爾本、新加坡及越南胡志明市業務營運，並在墨西哥曼薩尼約成立合資公司；以及採用數字技術及升級互聯網服務系統等。

明報記者