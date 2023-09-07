GUM：強積金上月人均蝕7273元 港股基金跌逾8%表現最差

明報記者 江陵凱

由於股票市場整體呈現疲弱的走勢，股票比重較高的混合資產基金表現較差，預設投資策略中股票成分較少的基金表現較好。截至8月底，GUM強積金綜合指數報按月跌3%；GUM強積金股票基金指數跌4.6%；GUM強積金混合資產基金指數跌2.8%；而GUM強積金固定收益基金指數則跌0.1%。

加息預期稍增 各股票基金指數跌

報告提到，內地與本港股市受到內房債務問題影響。GUM解釋，中國8月PMI為49.7，連續5個月低於50的盛衰分界線，儘管中央政府下調了證券交易印花稅，以及實施「認房不認貸」等刺激措施，惟市場仍然保持觀望態度，難以扭轉跌勢；而香港市場方面，雖受內房問題拖累，恒指曾一度跌破18,000點關口，跌至17,623點，但於月底有所回彈，而香港失業率於5月至7月期間下降至2.8%，為自2019年6月以來的最低水平，亦有釋出正面信息。

GUM策略及分析師雲天輝表示，8 月市况轉差，內房債務問題持續發酵，加上聯儲局主席鮑威爾於會議上發表偏鷹言論，令加息預期稍增，拖累強積金各個股票基金指數出現下跌。雲天輝建議，若想在波動市中持盈保泰，可以考慮貨幣市場基金和強積金保守基金，兩者於8月分別錄得0.5%及0.3%的單月正回報，而年初至今分別錄得2.4%和2.2%回報。

積金局：平均成本法投資 不應捕捉市場

積金局發聲明回應，指強積金是跨越40年的長線投資，透過「平均成本法」以定期定額進行投資 。計劃成員不應以短期的方法處理， 毋須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。