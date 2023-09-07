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Tesla告小米持股公司侵害技術秘密

【明報專訊】據內媒報道，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上海公司向小米（1810）持股公司冰零智能科技（常州）提出起訴，案件名稱為侵害技術秘密及不正當競爭糾紛，該案將於下月10日在上海知識產權法院開庭審理。

下月滬知識產權法院審理

報道指出，冰零科技成立於2022年5月，業務範圍包括集成電路晶片設計及服務、汽車零部件及配件製造，汽車零部件研發等，註冊資本約328萬元人民幣。小米於今年3月入股成為第二大股東，持股比例為11.86%。

小米汽車傳準備正式量產

公開資料顯示，現時冰零科技的主營產品為能效管理類傳感器，主要應用於新能源汽車的電池系統管理、電機驅動控制、電源模塊等三電系統，是新能源汽車能效與安全管理的核心部件。不過，小米造車亦有新進展，內媒引述知情人士稱，小米汽車的北京亦莊工廠正為即將正式量產作最後準備，現時處於試產階段，相關工作開展不足一個月，每周生產約50輛樣車。知情人士又稱小米汽車擬於最近兩個月取得當局批文，最遲今年底可獲批，取得批文後可立即加快全線量產。報道指小米汽車亦莊工廠正招聘約100名車間工人，為前期量產做準備，今年底或明年初將進行更大規模的招聘。

另有內媒報道，小米上半年向經銷商提出將小米之家直營店轉讓政策，即個別直營店將轉為專賣店模式經營，以降低投入成本及提升效率。上海原先共有23家小米之家直營店，今年有4家門店租約期滿結業，7家轉為專賣店模式經營，意味至今年底按年減少近半。