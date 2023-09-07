歐盟反壟斷名單 涉6科企22項服務

字節跳動及TikTok上榜

這6家科技企業提供的22項核心平台服務，包括Google的Android、蘋果iOS及微軟 Windows操作系統；Google搜尋、Google Chrome及蘋果Safari瀏覽器；Google、亞馬遜及Meta的廣告服務；Google Maps、Google Play、Google Shopping、亞馬遜Marketplace、蘋果App Store及Meta Marketplace的中介平台服務；Meta的WhatsApp及Messenger通訊軟件；TikTok、Meta的Facebook及Instagram、微軟的LinkedIn社交平台服務，以及Google的YouTube視頻服務，將受DMA限制，不能給予自家服務優先待遇，以促進科技行業競爭。

DMA將處於市場主導地位的科技業務，定義為「看門人」，要求它們接受更嚴格的反壟斷規管，防止生態系統鎖定。例如操作系統需引入第三方應用程式商店，並允許開發員提供「應用程式內支付」的選項。歐盟委員會稱，雖然微軟的Bing搜尋引擎、Edge瀏覽器及廣告服務，以及蘋果的iMessage通訊軟件不在今次名單上，但會展開調查，以評估它們是否符合DMA的監管條件，最終有可能導致蘋果開放iMessage，與WhatsApp及Messenger互相協作。

受DMA規管平台 須半年內完成合規要求

受DMA規管的平台，須在6個月內完成合規要求，違者可面臨全球總營業額10%的罰款，歐盟委員會甚至可強逼「看門人」拆售部分業務。如要收購競爭對手，它們亦須通知歐盟委員會。

（綜合報道）

[國際金融]