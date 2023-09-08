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在岸人民幣見16年低 累A股港股弱勢

標籤：經濟

【明報專訊】美國通脹壓力回升令美元持續轉強，人民幣兌美元在岸價收市跌穿7.32，見2007年12月26日以來新低，即使中國出口數據略見改善，仍無助扭轉中港股市弱勢。恒指昨跌247點，收報18,202點，3天共挫642點，成交進一步縮至868億元，為近兩周新低，內地股市三大指數亦跌逾1%。證券業人士指出，後市仍看美息走勢，不排除恒指跌穿18,000點，殺落17,900點的牛證重貨區。

隔晚美股回調，恒指昨低開12點已是全日高位，其後反覆向下，最多跌276點，收市跌247點至18,202點；國指跌89點，收報6314點；科指收報4091點，跌85點。內地股市同樣低走，上證指數、深成指、滬深300指數均跌逾1%，創業板指數更挫2.11%。

北水連續第13日淨流入

北水連續13日流入，昨流入金額增至70.47億元，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）指數ETF共獲28億元北水買入。

科網股為昨日跌市元兇，ATMJ普遍向下，跌幅介乎約2%至3%，市傳測試生產汽車的小米（1810）逆市升逾1%。美國國會議員要求停止向華為及中芯國際出口技術，中芯（0981）挫7.6%，為表現最差藍籌，華虹半導體（1347）亦跌近6%；早前強勢的內房股回吐，碧桂園（2007）被調低目標價，挫逾12%，龍湖（960）、碧服（6098）齊跌逾2%，中國恒大（3333）早段曾急升近30%，收市無升跌。

傳美禁出口技術 中芯挫7.6%

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場近日似乎都在消化之前推出的救市招數，加上缺乏資金流入，令市場更加疲弱，以下一個牛證重貨區為17,900點看，不排除大市試穿18,000點殺此批牛證，但相信月內不會見17,500點的8月低位。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華指出，中央要出的救市招數已差不多出了，後市還看美國息口走勢，但當地商業地產空置情况嚴重，估計也不能維持高息水平太久，相信只要美國停止加息，便成為推高大市的動力。