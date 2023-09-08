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標普：內地城投債料60萬億 流動性迅速惡化

【明報專訊】地方政府融資平台（LGFV）債務問題償付，為內房債以外另一市場焦點。標準普爾發表報告，認為單靠政策修補措施（policy patches）不能解決其流動性問題，低層級地方政府的城投公司流動性迅速惡化，現金枯竭，短期債務正在累積。標普估計整體城投債規模為60萬億元（人民幣，下同），而低層級地方政府佔其中的50萬億元或90%。

稱不能單靠政策修補措施解決

標普指出，不少城投企業並非商業運營，缺乏利潤和現金流償還巨額債務。中央政府過去限制地方政府以城投企業進行預算以外的融資，以防止地方債務水平上升，由於融資和再融資更困難，造成流動性緊張，令它們過去兩年已經面臨流動性壓力。

標普全球評級信用分析師葉翱行認為，如果沒有新資金投入，城投企業只能運用內部現金，或爭取非公開發行的債務重組，以避免公募債券違約。目前面臨壓力的城投企業大多來自經濟較弱地區，雖然部分得到銀行和資本市場較強的融資支持，惟隨着債務規模滾大，它們面臨的流動性壓力將繼續累積。同時，一旦經濟較強地區城投企業，出現任何預期以外的信貸事件，或對市場產生更大規模的衝擊，令問題將更難解決。

7月底的中共政治局會議要求採取措施解決市和縣級債務風險，標普料措施包括發新地方債置換城投債、債務展期、削減融資成本，以及加強中央和地方政府協調。

信用分析師李春燕認為，最新一輪措施或可小幅提振市場信心，並加強主要持份者政策協調。不過措施最終效果，取決將如何解決地方政府融資平台短期再融資的挑戰，同時推進長期債務解決方案。

安聯：信託產品違約增 融資更難

安聯投資報告則指出，早前傳出中融信託拖欠到期產品兌付，雖然現階段該行產品欠款約9000萬元，金額有限，惟若信託產品違約增加，將令地方政府融資平台更難融資。截至去年底，內地地方政府債務達到108萬億元，佔GDP的90%，不過安聯認為中央政府槓桿率仍處低位，可為地方政府和家庭改善財務狀况提供穩健緩衝。