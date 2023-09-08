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內銀降首套住房貸款利率 本月25日生效

【明報專訊】各大內地銀行昨日正式公布，降低現存首套住房貸款利率調整公告，如同人民銀行於8月31日公告規定，將於本月25日開始調整。人行公告提及調整適用於「借款人實際住房情况符合所在城市首套住房標準的其他存量貸款」，各大銀行確認近日放寬首套房貸款「認房不認貸」的城市，原有以二套住房利率辦理的按揭，也能改按首套房貸款標準降息。

人行早已在8月初提及相關政策，消息對內銀股價影響不大，零售業務佔比較大的招商銀行（3968）跌0.91%。

人行政策要求，調整後利率在貸款市場報價利率（LPR）的加點幅度，不得低於原來借款時當地的利率下限，因應人行在2022年5月15日將按息下限降至LPR減20點子（1厘等於100點子），各大銀行對於當日以後發放貸款利率，降至貸款期限對應LPR減20點子，之前的貸款利率下限則為貸款期限對應的LPR利率。

人行公告指出，變更由借款人申請，而銀行應盡可能採取便捷措施，大行普遍採取原貸款時執行首套房標準的按揭，會在9月25日自動改行新利率，而二套房轉首套房標準，或其他固定利率客戶則需向銀行申請。

中信証券早前指出，2011年以來按揭利率多高於當時的基準利率，估計將有過半貸款可獲降息，政策將降低銀行全年淨息差的0.06厘至0.09厘。