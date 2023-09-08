安踏旗下Amer Sports傳美申IPO 尋求最高估值780億 冀明年初上市

明報記者 蕭嘉聰

最多集資234億 安踏Amer未置評

報道引述知情人士稱，Amer Sports有意透過IPO集資逾10億美元（逾78億港元），並視乎市况，最多或尋求集資30億美元（約234億港元）。由於仍在洽談當中，潛在IPO細節或有變化，安踏及Amer Sports對報道不予置評。

安踏早於2018年牽頭成立財團，出資約46.4億歐元（約411.7億港元）收購Amer Sports，財團成員包括私募基金方源資本、瑜伽服lululemon創辦人Chip Wilson及騰訊（0700）。收購完成後，Amer Sports撤銷其於納斯特赫爾辛基證券交易所的上市地位。

安踏曾於2019年減持Amer Sports約5%的經濟利益予安踏大股東丁世忠、管理層賴世賢、吳永華、鄭捷、紅杉資本及眾為資本，套現11.98億元；至2020年Amer Sports以4.2億美元（約32.76億港元）出售旗下運動及健康器材品牌Precor，表示未來將專注於鞋服品類的擴展，以及加速直面消費者（TDC）的銷售。

剔除一次過事項 Amer盈虧平衡

安踏現持有Amer Sports的AS Holding約52.7%的權益，Amer Sports旗下品牌包括Salomon、Arc'teryx、Wilson等。今年上半年計，Amer Sports期內收入按年升37.2%至132.7億元人民幣，EBITDA亦升1.49倍至17.8億元人民幣；惟受一次過事項影響，錄得淨虧損9.83億元人民幣。安踏於今年中期報告提到，Amer Sports剔除有關一次過事項，已基本實現盈虧平衡，是財團收購以來最好表現的上半年，其各項策略目標均取得重大進展，將繼續加強中國、北美及歐洲三大市場業務。