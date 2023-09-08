moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

安踏旗下Amer Sports傳美申IPO 尋求最高估值780億 冀明年初上市

【明報專訊】據彭博報道，安踏體育（2020）有份持股的Amer Sports已向美國證券交易委員會（SEC）遞交保密上市申請，最快於明年初上市，尋求最多達100億美元（約780億港元）的估值。安踏昨日股價全日向下，收市報88.8元，跌0.8%。

明報記者 蕭嘉聰

最多集資234億 安踏Amer未置評

報道引述知情人士稱，Amer Sports有意透過IPO集資逾10億美元（逾78億港元），並視乎市况，最多或尋求集資30億美元（約234億港元）。由於仍在洽談當中，潛在IPO細節或有變化，安踏及Amer Sports對報道不予置評。

安踏早於2018年牽頭成立財團，出資約46.4億歐元（約411.7億港元）收購Amer Sports，財團成員包括私募基金方源資本、瑜伽服lululemon創辦人Chip Wilson及騰訊（0700）。收購完成後，Amer Sports撤銷其於納斯特赫爾辛基證券交易所的上市地位。

安踏曾於2019年減持Amer Sports約5%的經濟利益予安踏大股東丁世忠、管理層賴世賢、吳永華、鄭捷、紅杉資本及眾為資本，套現11.98億元；至2020年Amer Sports以4.2億美元（約32.76億港元）出售旗下運動及健康器材品牌Precor，表示未來將專注於鞋服品類的擴展，以及加速直面消費者（TDC）的銷售。

剔除一次過事項 Amer盈虧平衡

安踏現持有Amer Sports的AS Holding約52.7%的權益，Amer Sports旗下品牌包括Salomon、Arc'teryx、Wilson等。今年上半年計，Amer Sports期內收入按年升37.2%至132.7億元人民幣，EBITDA亦升1.49倍至17.8億元人民幣；惟受一次過事項影響，錄得淨虧損9.83億元人民幣。安踏於今年中期報告提到，Amer Sports剔除有關一次過事項，已基本實現盈虧平衡，是財團收購以來最好表現的上半年，其各項策略目標均取得重大進展，將繼續加強中國、北美及歐洲三大市場業務。