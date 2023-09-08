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我樂家居股東違規減持 稱盡快購回

【明報專訊】A股我樂家居（滬：603326）在連續10個交易日漲停牌後，周三終揭發股東之一的于範易及其一致行動人違規超額減持，相關股東遭中證監立案。我樂家居昨晚發公告，指于範易及其一致行動人對違規減持表示誠摯歉意，自收到上交所監管工作函、紀律處分意向書和中證監立案告知書後，已積極整改，並承諾在法律法規允許範圍內，盡快購回違規超額減持的股份。若此部分股份購回涉及收益，所得將全部歸上市公司。

我樂家居在8月28日至9月6日連續10個交易日漲停，累漲達114.21%後，公司始在9月6日晚間披露收到上交所的監管工作函，持有2244.0408萬股或7.1124%權益的于範易及其一致行動人等股東，在截至9月6日收盤，已通過集中競價悉數減持，並再買入4,200股，不再是公司持股5%以上的股東。

發公告稱積極整改 購回收益歸公司

我樂家居昨股價曾再升8.25%，高見17.46元（人民幣，下同），惟昨午間再披露中證監立案消息，股價即大幅插水，尾市跌停，收報14.52元。公司指據內地證券法等相關規定，于範易等人在減持達到5%時應當進行報告和公告，且在減持至公告後3日內不得再行買賣股票，故其減持行為已涉嫌違反上述規定。雖然我樂家居減持事件，並不觸及中證監早前要求若上市公司存在破發、破淨等情形下，控股股東不得通過二級市場減持的行為，但中證監迅速對我樂家居股東立案。另一A股東方時尚（滬：603377）控股股東在股價破發下減持，亦即遭上交所予以監管警示，已惹起市場關注。

央廣網：監管力度會愈來愈大

央廣網昨亦引述知情人士稱，對於「處罰痛感不強」的問題，監管部門正在對相關規則進行研究。而對於市場上的違規減持行為，監管力度只會愈來愈大。