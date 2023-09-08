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生產力局主席：續推動新型工業化

【明報專訊】香港生產力促進局主席陳祖恒於去年8月上任，積極推動新型工業化、大灣區發展以及培育創科人才，協助產業升級轉型。陳祖恒受訪時指出，上任後已成功推進逾1200個大灣區智能化項目，未來將繼續協助政府和業界實現新型工業化。

他表示，逾1200個大灣區智能化項目涉及不同產業，包括中藥、食品、紡織及鐘表等，不同產業發展模式亦有不同，項目需求不一樣新型工業化的層次亦有差異，例如較多希望加強自動化生產，亦有企業希望提升至「燈塔工廠（Lighthouse Factory）」的高水平。

推進逾1200個大灣區智能化項目

他續稱，生產力局可協助港資或非港資企業升級轉型，不過只有港資企業可取得政府資助，因此絕大部分項目來自港資企業。他認為，疫情過後港資工廠最需要客戶訂單，生意不足將影響營運，因此更要將營運成本降低及增加生意，生產力局就可協助企業使用創新科技提高營運，以及幫助企業取得更多政府資助。

陳祖恒分享，過去一年印象最深刻是協助本地藥企馬世良製藥實現智能生產，反映傳統行業仍很有條件利用創新科技改進生產線，自動化生產可大大減少所需人手，同時提升標準化，生產力局協助企業設計整個工廠，向政府取得資金，項目預計將於2024年完成。

至於河套深港科技創新合作區的部署，陳祖恒表示，過去一年內部亦有研究如何發展，包括與政府溝通，相信是一個長期規劃區域，因此會更加謹慎部署，強調未來將繼續全力配合政府推動創新科技和新型工業化發展，由人才培訓和政府資助計劃配對等方面幫助更多企業升級轉型。