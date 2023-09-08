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京傳擴iPhone禁令 蘋果兩日大跌 市值周三蒸發千億美元

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，中國政府計劃將原本針對敏感政府部門的iPhone禁令，擴大至更多政府機構及國有企業員工，可能為蘋果（美：AAPL）在中國市場的經營帶來挑戰。消息指一些中國政府機構已指示員工，不要把iPhone帶回辦公室，與《華爾街日報》此前提供的消息脗合。

《華爾街日報》此前引述消息人士稱，中國政府已要求中央政府機構官員，不得在工作時使用iPhone或其他外國品牌設備，且不能把這些設備帶入辦公室。若中國政府繼續擴大在政府部門使用iPhone的限制，可能會動搖蘋果在中國市場的領導地位。蘋果股價周三收市跌3.6%至182.91美元，為8月4日以來最大單日跌幅，市值單日蒸發1060億美元。蘋果昨早段股價再挫逾3%。蘋果供應商高偉電子（1415）昨收市跌近7%，蘋果在亞洲的多個供應商同樣股價下滑（見表）。

彭博：禁令擴至政府機構國企員工

彭博社稱，尚未知有多少政府機構或企業最終可能受到iPhone限制措施的影響，目前政府尚未頒布正式或書面禁令，不過據稱一些中央政府監管機構員工，在聊天群及會議收到禁攜iPhone進入辦公室的指示。《華爾街日報》指出，相關限制措施，是中國政府為減少對外國技術的依賴，並加強網絡安全而採取的行動。

蘋果大中華區收入佔比達19%

市場人士關注這些措施對蘋果銷售的影響。蘋果目前在中國高端智能手機市場佔主導地位，其在大中華區的收入，相當於其總收入19%。蘋果上季在大中華區的收入按年升幅達7.9%，反觀美洲及日本市場均處於萎縮，反映大中華市場的重要性。

《華爾街日報》指出，面對中美關係持續緊張，兩國對國家安全更為重視，而中國政府對iPhone的限制與美國針對華為及TikTok類似禁令如出一轍。

KeyBanc資本市場分析師Brandon Nispel稱：「蘋果以往被認為相對少受中國政府的限制。政府會改變立場嗎？」曾在美國前總統喬治布殊及奧巴馬任內，擔任美國國家安全委員會中國事務主任的Paul Haenle稱，中國政府此舉可能是出於對國家安全及經濟的擔憂。他說，在國安方面，中國政府可能擔心政府數據被外國設備的後門截取。在經濟方面，政府可能希望本地製造商擴大市場份額。

在美國政府制裁下，華為生產先進手機的能力大受打擊。不過華為最近推出5G的Mate 60系列手機，與蘋果搶奪市場份額。

為促進國家安全，中國政府去年已敦促政府機構和國有企業，以安全可控的本土產品取代外國設備、操作系統及軟件。早在2021年中國政府已限制軍隊及主要國有企業員工使用特斯拉（Tesla）（美：TSLA）電動車，憂慮其收集的數據，可能泄露國安信息。據《華爾街日報》分析，中國政府的加強網絡安全措施，至少可追溯至10年前，當時斯諾登（Edward Snowden）披露美國國家安全局（NSA）潛入中國的電腦網絡。

（綜合報道）

[國際金融]