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美首申領失業救濟人數 降幅超預期

【明報專訊】美國經濟數據較預期強勁，繼此前公布的8月ISM非製造業指數升至6個月高位，昨公布的首次申領失業救濟人數跌幅亦比預期大。在截至9月2日當周，首次申領失業救濟人數按周減少1.3萬人，總數降至21.6萬人，低於分析師預期的23.4萬人，是2月以來最低的數字。

納指午夜前跌約1%

市場憂慮就業市場表現持續強勁，加上油價高企恐帶動通脹，可能促使美聯儲進一步加息。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚接近5厘，而美國10年期國債孳息率則接近4.3厘。美股三大指數午夜前呈個別發展，納指連續第4日下滑，午夜前跌約1%。

美聯儲公布的褐皮書指出，隨着通脹降溫，美國經濟活動在6至7月輕微增長，但消費者日益顯示出財政緊張的迹象。美國參議院周三認確美聯儲理事杰斐遜（Philip Jefferson）晉升為美聯儲副主席，成為美聯儲歷來第二名擔任副主席的非裔美國人。杰斐遜自加入美聯儲理事會以來，對美聯儲的每次利率政策決定都投票贊成。

英上月住宅樓價跌4.6%

歐元區方面，第二季GDP終值，按季僅增0.1%，較此前估值下修0.2個百分點。首季GDP則由按季持平，上修至增長0.1%。數據顯示歐元區增長疲軟，令市場憂慮其可能陷入滯脹。歐元兌美元昨晚曾跌穿1.07。

利率高企之際，英國最大按揭貸款機構Halifax的數據顯示，英國8月住宅樓價按年跌4.6%，是2009年以來最大跌幅，平均樓價為279,569英鎊（約273萬港元），迄今已連續第5個月下跌。

（綜合報道）

[國際金融]