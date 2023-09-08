WeWork擬全球辦公室重談租約 減經營成本

料退出部分表現不佳地點

WeWork已跟業主舉行電話會議，爭取辦公室租賃方面的優惠。Tolley向業主表示， 預計將退出一些「不合適和表現不佳的」地點，但仍會保留大部分辦公室。分析稱，WeWork能否避免破產，很大程度取決於它能否終止或重新談判一些昂貴的租約。WeWork股價早段跌7%。

辦公室租金目前佔其營運開支的三分之二以上。截至6月，WeWork在全球39個國家及地區的777個地點，經營共享辦公室，長期租賃開支超過130億美元，其中大部分在2028年或以後到期。商業房地產行業在新冠疫情後因居家辦公的趨勢持續而面臨供應過剩。若WeWork此類大型客戶大幅削減開支，可能令商業地產雪上加霜。

WeWork最近在其董事會任命了幾名具有破產和重組經驗的董事。因租戶破產而被欠租的業主，將被歸類為無擔保債權人，其索償次序排在有擔保債券持有人之後。

（綜合報道）

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