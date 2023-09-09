匯豐加新做按息半厘 封頂衝破4厘 削現金回贈 500萬按揭月供增1400元

明報記者 歐陽偉昉

匯豐表示，作為主要的市場參與者，致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。因此，該行會因應市場情况定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格等多項因素，因此決定調整按揭息率。另外，匯豐同時將3個月和6個月港元定期利率，分別上調0.5厘及0.6厘，最高可到4厘和4.2厘，起存門檻為1萬元。

借500萬月入要求升至5.06萬

以本港按揭平均貸款額500萬元，年期30年計算，新做按揭實際利率上調0.5厘，每月供款將升至2.43萬元，增幅為6.27%或1429元（見表），通過壓力測試的月入要求，將升5.56%或2663元至5.06萬元。雖然美國加息接近尾聲，不過市場預期11月議息仍有約四成半機會再加0.25厘，假設屆時P再上調0.125厘，每月供款將較現時升7.87%至2.46萬元，壓測月入要求則增6.96%至5.13萬元。

匯豐去年8月將H按封頂利率上調0.25厘至P減2.25厘後，現再加按息，其間1個月港元拆息累升2.33厘，P息只加0.875厘。自去年10月起，實際按息大部分時間均明顯低於1個月拆息（見圖）。經絡按揭首席副總裁曹德明表示，聯儲局維持高位時間較預期為長，至明年下半年才較有減息方向，資金成本或較銀行早前預期為高，因此匯豐調高鎖息上限修正，為確保息口高企時可保持利潤空間，同時紓緩拆息高企帶來的壓力。

市場普遍預期1個月拆息將維持在4厘水平，中原按揭董事總經理王美鳳表示，實際按息處於4.125厘才可較紓緩息差壓力，事實上早有其他小型銀行因應資金成本已上調新做按息，相信其他銀行將跟隨加息。現時樓市偏淡，銀行加新做按息及縮減回贈，難免進一步影響入市氣氛。

中原按揭：難免影響入市氣氛

王美鳳又提醒，今次調整新做按揭息率，現樓和樓花生效日期分別是本月18和30日，對於最近入市選擇180日即供成交期的新盤買家，可先申請按揭避免變動生效後按息上調。