離岸人幣低見7.3665 逼歷史低位

【明報專訊】在岸人民幣周四跌穿去年10月底的新冠低位，離岸人民幣昨日亦跌至接近去年疫情時的7.3749歷史低位。人行昨日9時15分發布中間價報7.215，較市場預期偏強1100點子（1元等於1萬點子），雖然幅度與近日相若，惟市場仍認為調節稍為偏弱，離岸價即時急挫250點子，跌至近7.36，至晚上美匯重上105，離岸人幣最低跌至7.3665。今輪人民幣下跌由美元帶動，分析認為美匯指數一旦突破今年高位將加快上升，屆時在岸人幣或跌至7.4以下。
在岸人民幣昨日續創2007年底以來低位，下午曾低見7.3498。截至晚上9時15分，人民幣在岸價報7.3419，下跌132點子，離岸價報7.364，下跌232點子。昨日香港銀行因黑雨暫停營業，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，離岸人民幣市場流動性收緊，增加昨日匯價波動。
在岸人民幣已跌穿去年低位，對於人行會否出手，林俊泓指不少非美貨幣其實已失守今年低位，人民幣跌幅其實較其他貨幣小。現時市場沒有大規模沽空人民幣，加上目前內地經濟增長放緩，因此他認為人行會順勢讓人民幣貶值，只會在急跌時阻慢跌勢。技術走勢上，他表示美匯指數若突破今年3月高位105.89，及後便沒有太大阻力，到時人幣將加快下跌，屆時視乎人行會否防守7.4水平，他認為未來數月有機會見7.5。