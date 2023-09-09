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聯儲鷹派官員 撐本月停加息

【明報專訊】美國經濟數據持續強勁之際，美聯儲官員對年底前應否加息意見不一。美聯儲的「鷹派」官員、今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，本月會議再次暫停加息可能是「合適的」，但這並不意味終止加息。她說，美聯儲仍將按照數據進行評估，可能仍要採取行動遏抑通脹，其言論暗示美聯儲未來仍可能加息。

美國債孳息回落 科技股做好

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）則表示，美國當前貨幣政策的緊縮程度「良好」，強調美聯儲已為加息「做了很多事情」，須充分考據數據決定後續政策。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）亦強調，美聯儲的焦點，不再是利率要升多高，而是利率應保持在高位多久，其言論似乎淡化加息的可能。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚回落至4.9厘。美國10年期國債孳息率則回落至4.2厘。

美股3大指數早段向上，納指終止連續4個交易日的跌浪。大型科技股早段普遍向上。蘋果（美：AAPL）股價在周三至周四累計跌逾6%、市值蒸發1900億美元後，昨早段股價回升1%。油市供應趨緊，布蘭特期油價格午夜前逼近每桶91美元。

日本第二季GDP修正值，剔除物價變動因素後，按季增長1.2%，折算成年率增長4.8%，不過較初值的6%增幅下修，主要是受到設備投資減少等影響。日圓兌每美元昨晚在147.7的低位徘徊。市場對歐元區陷入滯脹的憂慮持續，歐元兌美元在1.27水平徘徊，可能出現連續8周的跌浪。

（綜合報道）

[國際金融]