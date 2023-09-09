雪佛龍澳LNG工人局部罷工 天然氣價升

兩周內恐完全停工 LNG面臨停出口

雪佛龍的Gorgon和Wheatstone設施，去年為全球供應約7%的LNG。分析師估計，全球能源市場短期內價格可能持續波動。澳洲的工會在8月初，首次威脅要對雪佛龍和Woodside Energy Group在當地的天然氣設施展開罷工。

此後，Woodside與工人達成了協議，避過了罷工的危機，但雪佛龍方面與工人的分歧仍然嚴重。

市場人士認為，針對雪佛龍的初步罷工行動，暫時對LNG運輸的影響不大，因為目前歐洲和亞洲的天然氣需求較低。瑞信（Credit Suisse）能源分析師Saul Kavonic表示，初步的工業行動，旨在令雪佛龍增加成本、減低效率，但尚未對LNG生產帶來實際影響。

不過石油行業顧問Energy Aspects指出，若到下周四仍未找到妥協方案，情况可能有變。供應受阻的前景，可能會令LNG的競價在北半球入冬後再趨激烈。

（綜合報道）

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