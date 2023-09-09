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雪佛龍澳LNG工人局部罷工 天然氣價升

【明報專訊】美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）（美：CVX）的澳洲液化天然氣（LNG）項目與工人的薪酬談判破裂，Gorgon和Wheatstone液化天然氣設施的工人，由周五起展開「部分」罷工，包括當值期間暫停工作，以及按章工作等。若薪酬分歧一直未能解決，工會將在下周四（14日）起將工業行動升級，在兩周內「完全停工」，令LNG出口停止。雖然歐洲幾乎不會從澳洲進口LNG，但由於亞洲的LNG供應將會受限，刺激天然氣價格上升。歐洲基準天然氣期貨價格昨應聲上漲13%，反映去年能源危機後市場的脆弱性。亞洲現貨LNG價格亦有所上調。

兩周內恐完全停工 LNG面臨停出口

雪佛龍的Gorgon和Wheatstone設施，去年為全球供應約7%的LNG。分析師估計，全球能源市場短期內價格可能持續波動。澳洲的工會在8月初，首次威脅要對雪佛龍和Woodside Energy Group在當地的天然氣設施展開罷工。

此後，Woodside與工人達成了協議，避過了罷工的危機，但雪佛龍方面與工人的分歧仍然嚴重。

市場人士認為，針對雪佛龍的初步罷工行動，暫時對LNG運輸的影響不大，因為目前歐洲和亞洲的天然氣需求較低。瑞信（Credit Suisse）能源分析師Saul Kavonic表示，初步的工業行動，旨在令雪佛龍增加成本、減低效率，但尚未對LNG生產帶來實際影響。

不過石油行業顧問Energy Aspects指出，若到下周四仍未找到妥協方案，情况可能有變。供應受阻的前景，可能會令LNG的競價在北半球入冬後再趨激烈。

（綜合報道）

[國際金融]