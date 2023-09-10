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美股三大指數向上 分析：恒指料續尋底

標籤：經濟

【明報專訊】美股上周五反覆靠穩，三大指數收市全線向上，蘋果公司（美：AAPL）股價亦見反彈；恒指及夜期上周五因黑色暴雨警告休市，俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨則跌穿18,000點水平，不過ADR比例指數收市報18,000點。分析認為，恒指上周一大升400點後反覆向下，相信將延續8月的跌勢繼續尋底。

港股黑雨休市 「黑期」跌穿18000點

恒指夜期收報17,982點，跌174點，較恒指收市低水220點，「黑期」則見17,979點，低水約223點，港股ADR比例指數收市報18,000點，跌211點，美團（3690）ADR折合港元報122.11元，較港收市跌2.31%；小米（1810）ADR亦較港收市跌1.7%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，上周一港股大升400點，成交更高達1500億元，氣氛似乎有所改善，不過其後一直向下，加上成交減少，相信是反彈後倒頭尋底，將會繼續延續8月的跌勢。

美股方面，道指低開13點後隨即向上，收市升75點或0.22%，報34,576點；標指升0.14%，報4457點；納指微升0.09%，報13,761點。一周累計，三大指數全線下跌，納指下挫1.93%；標指及道指分別跌1.29%及0.75%。

蘋果將公布新iPhone 股價回升

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市跌1.2%至248.5美元；微軟（美：MSFT）收升1.32%，報334.27美元。

市場傳出內地政府或再擴大iPhone禁令至更多政府機構及國有企業員工，不過蘋果公司本周將推出新iPhone，股價連跌兩日後上周五反彈，盤中最多升1.5%，收市升幅收窄至0.35%，報178.18美元，股價仍低於多條平均線水平（見圖）。

上周在港上市的蘋果概念股表現普遍向下，高偉電子（1415）一周跌6.7%，瑞聲科技（2018）亦跌5.8%。葉尚志認為，相關股份過去一直捱價，蘋果公司亦已將生產線分散，推出新iPhone整體影響不大，但短線亦可留意相關股份的價格走勢。