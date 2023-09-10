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泛遠國際部署上市 阿里淘寶有份投資

標籤：經濟

【明報專訊】新股經過沉靜的漫長暑假後，再陸續出籠。阿里巴巴（9988）及淘寶有份投資的跨境電子商務物流服務供應商泛遠國際，上載上市聆訊申請版本的招股文件，為未來上市預作鋪路。

泛遠國際早年曾於新三板上市，後來發現未反映市場價值兼無法籌集資金，因此於2017年決定退市，並尋求其他地方的市場進行融資。這為今年1月份曾為新三板的公司樂華娛樂（2306）在港上市以來，事隔近8個月再有前新三板公司來港登陸。

早年新三板退市

泛遠國際初步招股文件顯示，由於受行政及其他開支及融資成本上升影響，2023年度上半年度股東應佔溢利按年減17%至1170萬元（人民幣，下同），淨利潤率降至1.7%。毛利率8.1%，按年增0.1個百分點。

按今年上半年度收入計算，端對端跨境特快配送業務雖然按年佔比有減少的情况，但是仍佔該集團逾半生意，佔比達50.7%。標準配送佔比則逐步遞升，最新佔收入比重34.6%。

是次其上市集資，主要用於在內地設立新服務點、將資訊系統升級及作營運資金用途。其指出，雖然面對調整價格壓力，但預計今個年度預估銷量的增加，將緩解預估售價較低的影響。

該集團主要股東主席王泉在泛遠國際進行上市重組前持股逾26%，阿里巴巴旗下淘寶中國持股10.58%。阿里巴巴是於2021年1月以近1.39億元人民幣入股泛遠，並於今年5月16日以同價將泛遠股份脫手，同時阿里的聯屬公司淘寶中國以同價購入泛遠的優先股。

估值或不及預期 盒馬叫停上市

此外，彭博引述消息人士報道，阿里巴巴旗下新零售平台盒馬原計劃最快今年11月分拆上市，惟由於消費類股份市况疲弱，盒馬估值或不及預期，令阿里擬將盒馬上市計劃擱置。阿里及盒馬代表均未有就報道置評。

明報記者