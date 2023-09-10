華為加推兩款手機照賣光

據內地報道，華為上海旗艦店的一樓、二樓都排滿長龍，大多衝着Mate 60 Pro而來，排頭位的顧客范女士表示心情「太激動」，「看着國產手機能愈做愈好，感到十分驕傲，一刻都不想等」。

Mate 60 Pro在華為官網售價6999元人民幣，現時預訂，料最遲1個月內可以發貨。不過，Mate 60 Pro在香港已炒高兩成或以上，現時先達廣場炒價達9000至10,000港元。

Mate 60 Pro在港炒價達萬元

有見Mate 60 Pro引來熱烈迴響，華為在上周五（8日）推出Mate 60 Pro+及Mate X5，暫時細節欠奉，未有價錢，只標明訂金1000元人民幣及列出各款顏色。高階版Mate 60 Pro+與標準版Mate 60 Pro同樣有望1個月內發貨，Mate X5則約兩周內可以發貨。目前這兩款手機接受預訂，首批開放預訂時已被搶購一空。這兩款手機未提及處理器型號，外界揣測，至少與Mate 60 Pro一樣裝有麒麟9000s晶片，甚至更高性能的麒麟9100s晶片。華為如何在受制裁時仍能連環推出多款高速手機、當中採用什麼技術及尚餘多少晶片存貨等，相信仍為海內外媒體注目。

（企業地球村 ）