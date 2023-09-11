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歐冠昇：3招增港股流通量 力吸歐資 擬推更多產品服務拓新客 吸環球公司港上市

標籤：經濟

【明報專訊】政府成立專責小組，研究推動港股流通量。財政司長陳茂波更明言要成功到位，一定要使出「組合拳」。港交所（0388）行政總裁歐冠昇日前在倫敦對本報表示，會從提供更多產品、服務及拓展更多客戶三方面，提高港股流通量。在產品方面，冀可推出國債期貨。最近港交所在倫敦設立辦事處，主要目的亦是想吸引更多歐洲資金，以及環球公司來港上市，以提升國際投資者於香港市場的參與。

明報記者 倫敦報道

歐冠昇上周三在倫敦主持辦事處開幕時對本報表示，港交所會從三方面，致力提升港股流通量。港交所將會提供更多產品，包括衍生工具、交易所買賣產品及期貨等，例如該所正研究推出國債期貨。早前財經事務及庫務局局長許正宇指，政府已與內地機構開展商討在港推國債期貨，為境外投資者提供更多風險管理產品。

研推國債期貨 倫敦設辦事處吸客

他又指，港交所亦會提供更多服務，例如將大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制，早前亦已落實「互換通」，讓國際投資者參與內地銀行界利率互換市場等。

同時，亦會拓展更多客戶。繼今年6月港交所的紐約辦公室開幕，港交所上周三（6日）在倫敦再成立辦事處，歐冠昇指出，當地有大量對冲基金、私募股權和金融科技公司，成立倫敦辦事處的主要目的是吸引歐洲投資者，協助其了解本港資本市場及金融產品，把握亞洲增長趨勢所帶來的發展機遇。其次是希望吸引環球公司來港上市。

擬優化市場結構上市機制等

港交所市場拓展聯席主管董凱文表示，港交所已在倫敦辦事處招聘人手招攬發行人。據悉，港交所內部亦已全面檢視如何提高港股流通量，多個範疇都有觸及，包括優化市場結構、上市機制等。在上市方面，除特專科技公司新規已出台外，今年內亦會就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

此外，港交所今年6月推出雙櫃台股票，據了解，初步評估認為人民幣櫃台推出以來，無論莊家提供流通量機制、差價及結算等方面，運作順暢，成交多少並不是關鍵。

加快人幣櫃台納入港股通

在此基礎上，加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，讓內地投資者可以人民幣直接投資港股，減少匯兌相關成本，相信有助進一步壯大南下資金，目前有關方面正籌備系統操作。港股通南向交易，自去年第4季以來一直維持在港股成交約15%高位。

陳茂波早前已在網誌中指出，提高流通量，不能單靠減股票印花稅，還要檢視不同因素，包括上市機制、市場結構、交易機制、擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多企業來港上市，以及產品多樣化等。