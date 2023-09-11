太極資本推首隻房產STO Prince代幣融資1億

用作購太子道5舖

該公司資本市場副總裁張仲宇說，今次他們以基金推動「Prince」代幣發行會發出銷售章程，運作過程與投資者平時買賣基金無異。有關代幣主要供擁有資產淨值逾800萬元的專業投資者認購，銷售期由本周一起為期3至5星期直到10月中，每個代幣單位1000元，將經太極資本的附屬交易平台HKbitEx上市及供24小時買賣。今次STO為首個證監會准許的基金代幣化集資模式。

他表示：「認購人可經太極資產旗下託管商ON1ON Custody開設錢包儲存代幣。當中其冷錢包獲本地保險公司承保，加上他們提供資產託管，以及要為投資者遇到的代幣遺失包底，承購的物業又有租金收入，因此相信可確保認購者的資產安全。」

需時少新股一半 成本較低

由於經同一集團不同持牌成員處理上市程序，張仲宇稱，相比需時9個月至1年半籌備上市的新股，料完成發行STO只需花一半時間而已。發行成本亦少於1000萬元，比新股上市所需3000萬元費用為少。他相信，STO可作為經濟環境欠佳時盤活資產的手段，投資者亦可透過買賣STO賺價。該等店舖按月收租約20萬元，他指，日後扣除所需管理成本後亦可派發予投資者。基金亦會在購入物業3年後啟動出售物業，至第5年完成交易，在賺價扣除表現費後分發回投資者。若最終出售物業損手，先鋒不會收取表現費。

梁衛晉補充，先鋒旗下基金完成STO融資後會依約購入有關舖位。由於所定協議非必買必賣，因此一旦STO經延長銷售期也未獲足額認購下，STO銷售便結束，買賣物業交易亦告吹。他強調，推出首隻STO先以商舖打頭陣，與他們料疫情後消費會恢復有關。由於該等商舖現行租約是於疫情前簽訂，較市值低，他料續租時有提升空間。