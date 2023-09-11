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港交所前高層創辦 冀藉虛擬資產配合實體經濟

標籤：經濟

【明報專訊】太極資本的創辦人為港交所（0388）前高層，即該所的中國客戶關係及市場推廣部主管高寒。太極資本董事總經理兼集團首席法務官梁衛晉指出，高寒向來關注如何在大中華地區，提供虛擬資產服務去配合實體經濟運作所需。

梁衛晉相信，隨着STO漸興起，加上STO受到證監會監管下，並規定由持牌經營商提供服務，取信於市場，他們將來可以借助STO，為不同領域提供融資渠道。

可推更大金額地產STO融資

梁衛晉稱，商舖待運作成熟，可推出融資更大金額，如價值以逾10億元計的地產項目STO融資。STO投資者可從中扮演提供按揭貸款銀行的角色，梁衛晉更稱，融資所需成本會比銀行的商舖按揭融資息率約7厘為低，並與房地產信託基金收取管理費有別，亦可以借助STO直接參與心儀的商舖投資。同時，STO更可以作為境外投資者參與的渠道，涉足大灣區的融資市場。

除適用於商舖融資之外，他說，現行電動車充電樁的收入，甚至推動更多創科項目時，均可借助STO證券化。該公司的資本市場副總裁張仲宇還稱：「因應在過去12至18個月全球新股融資市場表現欠佳，在投資市場靜待新股招股市場復蘇前，能否使用STO的融資渠道，幫助在上市前為企業提供融資的投資者退出項目，也值得業界探索。」因此他相信，STO的融資潛力，有待發揮。