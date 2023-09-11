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金監局撐A股 放寬險資入市

標籤：經濟

【明報專訊】內地為活躍資本市場、提振投資者信心，國家金融監督管理總局（簡稱金監局）昨再出招，發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。

降滬深300成分股風險因子

內媒引述權威人士指，優化新規，將進一步釋放增量險資，釋放保險資金權益資產配置空間。內媒引述中國財險（2328）總裁于澤稱，以財險投資的滬深300指數成分股為例，最低資本將下降約16億元，有利於公司進一步加大投資。

對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透（未經股東審查）的，風險因子從0.6調整為0.5。此外，保險公司投資的國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子為0.4。上述新規均需保險公司在保持綜合償付能力充足率100%和核心償付能力充足率50%監管標準不變基礎上實施。

《通知》又明確，差異化調節最低資本要求。要求總資產100億元以上、2000億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以上、5000億元以下的人身險公司，最低資本按照95%計算償付能力充足率。總資產100億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產500億元以下的人身險公司，最低資本按照90%計算償付能力充足率。