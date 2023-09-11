moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

德成功拓可再生能源 減依賴入口油氣

【明報專訊】2023世界盃男子籃球4強賽上周五開打，德國隊爆冷以113：111擊敗傳統上是世界籃球王者的美國隊，並且挾着從分組賽至淘汰賽「7連勝」的強勢挺進決賽，爭奪冠軍，再次向全球顯示日耳曼民族不屈不撓、英勇奮鬥的精神，作為東方匯理資產管理（德國）多元資產收入資深基金經理Alfred Grusch在是次專訪中，也有介紹德國在過去一年多以來如何迅速發展可再生能源，令能源政策更加獨立自主。

去年2月俄烏戰爭爆發後，德國大幅減少向俄羅斯入口天然氣，曾令市場擔心當地會出現能源危機，但對於積極應變的德國人來說，此舉料屬過慮。Grusch引述Fraunhofer Institute （https://strom-report.com/strom）今年上半年的數據，期內德國能源結構已有近57%屬使用可再生能源，當中，風能、太陽能、生物質（biomass）及水能分別佔29.8%、13.4%、9.4%及4.2%；至於在傳統石化能源中，煤及天然氣佔比分別為27.2%及10.4%，而核能亦佔約3%，其他則佔2.6%（見圖5）。

三大利好因素 安度今年冬季

Grusch表示：「簡單來說，減少石化能源消費、庫存水平高企及改善能源結構，均減少德國對入口石油及天然氣的依賴，可為即將來臨冬季的好兆頭（which could bode quite well for the upcoming winter season）」。

記者翻查Fraunhofer Institute去年數據，當時德國能源結構中僅48.9%屬使用可再生能源，當中，風能、太陽能、生物質及水能分別佔25.2%、11.8%、8.6%及3.3%，而在傳統能源中，煤及天然氣佔比分別為33%及9.3%，而核能亦佔6.7%，其他則佔2.1%（見圖6），與今年上半年數據比較，半年已出現頗大變化。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]