德成功拓可再生能源 減依賴入口油氣

去年2月俄烏戰爭爆發後，德國大幅減少向俄羅斯入口天然氣，曾令市場擔心當地會出現能源危機，但對於積極應變的德國人來說，此舉料屬過慮。Grusch引述Fraunhofer Institute （https://strom-report.com/strom）今年上半年的數據，期內德國能源結構已有近57%屬使用可再生能源，當中，風能、太陽能、生物質（biomass）及水能分別佔29.8%、13.4%、9.4%及4.2%；至於在傳統石化能源中，煤及天然氣佔比分別為27.2%及10.4%，而核能亦佔約3%，其他則佔2.6%（見圖5）。

三大利好因素 安度今年冬季

Grusch表示：「簡單來說，減少石化能源消費、庫存水平高企及改善能源結構，均減少德國對入口石油及天然氣的依賴，可為即將來臨冬季的好兆頭（which could bode quite well for the upcoming winter season）」。

記者翻查Fraunhofer Institute去年數據，當時德國能源結構中僅48.9%屬使用可再生能源，當中，風能、太陽能、生物質及水能分別佔25.2%、11.8%、8.6%及3.3%，而在傳統能源中，煤及天然氣佔比分別為33%及9.3%，而核能亦佔6.7%，其他則佔2.1%（見圖6），與今年上半年數據比較，半年已出現頗大變化。

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