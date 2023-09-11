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Novelte靠機械人突圍 4年內服務逾百企 客戶包括大家樂恒地伊院

標籤：經濟

【明報專訊】後疫情時期，社會加快步入智能化年代，人工智能、機械人等新科技成為市場熱話。最近機械人相繼「投身」餐廳、醫院等地，身影無處不在。有公司為企業訂造機械人解決方案，在疫情下投身競爭激烈的機械人市場。

實習記者 周悅蜓

機械人方案解決公司Novelte Robotics於2019年6月成立，為企業設計和製造商用機械人，已服務超過100個企業，客戶包括大家樂（0341）、恒基地產（0012）、伊利沙伯醫院等。公司創辦人之一林智祥表示，以前機械人普遍用於生產行業，近年服務型機械人興起；香港以服務業為基礎，新型機械人便能融入市場，擔任送餐、清潔、客戶服務等崗位。

疫情推動發展 一直保持盈利

疫情對各行各業造成不同程度打擊，卻為Novelte Robotics帶來機遇。商戶面對人手問題，加上1.5米的社交距離規定為餐廳騰出空間，機械人成為理想的解決辦法。公司有約七成客戶都是來自疫情期間，推動業務拓展，員工數目由成立時的4人，增加近5倍至現時23人。「疫情期間你才可以體現機械人的好處，如果試的機會都沒有，大家（對機械人的認知）都只能流於表面。」林智祥說。

曾兩次融資 城大有份參與

Novelte Robotics成立4年一直保持盈利，業績持續倍增，林認為提升服務質量是保持競爭力的關鍵。

公司產品成本分為製作成本、研發、售後服務，各佔整體成本三分之一，生產則由內地合伙人負責。林智祥表示，所謂「機械人方案解決公司」，提供是服務而不是「賣硬件」；回應客人的速度、專業性，以及產品數據化的品質尤其重要。

作為初創公司，籌集資金是困難之一。公司曾兩次融資，分別來自香港城市大學，以及內地華商，涉及資金過百萬元。但林智祥坦言，公司亦面對人才短缺問題，希望政府能提供更多人才招聘支援。

中銀香港最近推出「中小企素人老闆推廣計劃」，Novelte是參加者之一，林智祥表示銀行提供毋須物業抵押的貸款及網上服務，為中小企業提供資金協助。展望未來，希望把機械人收集的數據應用於ESG相關的投資，為客戶提供數據，助他們拓展至綠色經濟圈，申請綠色貸款等產品。