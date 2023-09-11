保誠：內地客投保額超疫前

料來港旅客續恢復 可帶動業務

他指出，保監局公布之2023年上半年香港保險業臨時統計數字，在理財顧問業務、離岸新造業務及定期繳付保費業務，保誠均排名第一。在疫情前保誠業務貢獻多來自內地客戶，而林智剛表示，公司會積極發展本地市場，當然內地訪客保單也會同步拓展。他表示：「現時保險從業員約2萬名，我們在 2023 年上半年招聘了近1200名理財顧問，並有望在年底完成招聘共4000名理財顧問的目標，至年尾保險從業員有望超過2萬名。」

上半年保誠年度保費等值銷售額 （APE） 按年大增379%，為市場整體增長的五倍。市場佔有率按季增長1.8個百分點至15.2%，比2019年第二季新冠疫情爆發前高出4.2個百分點。而理財顧問業務年度保費等值銷售額連續兩季成為市場之冠，於第二季度的市場佔有率為33%。

林智剛表示，市場對健康保障產品仍殷切，看準相關痛點持續推出相關產品，而健康保障的新做業務保單由本年首季的53%按季增加至58%。

2023年上半年整體市場離岸業務（泛指國內和外國客戶的銷售生意），以及在岸業務（擁有香港身分證的保單持有人）的APE比例，分別為59%和41%。保誠的離岸業務與在岸業務的劃分與市場情况相近。2023年上半年，投保人更喜歡以美元購買保單（70%），其次是港元（24%）。

林智剛表示：「鑑於我們強勁的理財顧問業務銷售，加上本地及離岸市場業務的韌性和多元化產品的推動下，保誠上半年錄得強勁的業務表現，而我們對香港業務的前景感到樂觀。」