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Markato：獲逾200歐美品牌加入 冀年底大增

標籤：經濟

【明報專訊】網上B2B採購平台Markato於今年成立，通過引入亞洲以外地區的中高檔品牌，向零售商及買手提供一站式採購及供應平台，第二季已完成由光速創投（Lightspeed Venture Partners）領投的500萬美元種子輪融資。Markato聯合創辦人羅家聰受訪時表示，現時已有逾200個歐美品牌加入平台，團隊正積極與更多品牌洽談，冀今年底進駐品牌量可提升10倍。

他指出，中小企業務痛點在於購入現貨後，大多需時60至90日出售貨品，中間現金流周轉不容易，加上疫情期間無法到訪世界各地，亦令到買入新貨時信心不足。因此平台提供60日先買後付（BNPL）方案以及90日免費退貨服務，減輕購入新貨的風險，希望從中解決中小企的痛點。

7月港試營運 料短期拓星洲

羅家聰分析，中小企由海外入貨的物流價格和成本非常高企，物流成本或等同入貨價錢的六成甚至1倍，平台可幫助零售商及買手節省超過20%的交易及物流成本，包括通過集運形式及未來業務更大規模時，有能力與物流商談判更優惠價格，減低客戶入貨成本。

他續稱，行業區內已有針對中低價位的B2B採購平台龍頭，Markato將專注於把歐美品牌帶入亞洲，產品類別主要包括家品、配飾、美容與健康，7月開始在港試營運，短期內已吸引各類客戶的興趣，包括獨立網店、連鎖零售店，甚至是酒店、餐飲集團等。對歐美品牌而言，大多均有興趣增加銷售渠道，惟規模較細或缺乏機會，現時八成已入駐平台的品牌未曾於亞洲銷售，平台就為品牌提供一站式服務，品牌亦可測試亞洲市場的反應。

本地零售商態度轉趨積極

羅家聰預告，Markato未來數個月內將拓展業務至新加坡；連同新加坡，9至12個月期間共拓展4至5個區內新市場。他認為，初創企業近年的集資環境與過去有一定改變，或受經濟氛圍影響，相信平台投資者對其商業模式較有信心，亦認為亞洲市場較有潛質，因此投資平台。

至於本地市場零售表現，羅家聰認為，過去數個月與零售商溝通，態度轉趨積極，相信對行業持觀望及樂觀看法，陸續亦有零售商成為平台回頭客。以上個月為例，有零售商首次下單總額為3000元，其後第二張訂單總額已增加至1萬元。