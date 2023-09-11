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信銀料下半年新客量續按年倍升

標籤：經濟

【明報專訊】中信銀行（國際）個人及商務銀行業務副總監及渠道管理主管袁妙齡接受訪問時表示，今年上半年新增客戶數量按年增長接近1倍，其中內地跨境客數目亦按年升約1倍。她續指，7月及8月新增客數據顯示其增長動能持續，相信下半年客戶增幅，仍可維持與上半年的1倍左右。

以「手機為先」作發展目標

數據亦發現，該行客戶愈來愈偏好於使用手機銀行，上半年整體新客戶使用手機開戶的佔比、已由去年同期的六成水平升至七成。其中高端客戶（即資產規模100萬元以上）用手機開户的佔比約為25%，其數量按年升近1倍。另外，有超過七成整體客户及高端客户的主要銷售交易（存款、大額存款及理財產品）宗數是透過電子渠道進行，其數量分別按年升41%和19%；而同期流動銀行旗艦平台「inMotion 動感銀行」整體客户及高端客戶每月活躍用戶（MAU）的佔比均約為六成，其每月活躍用戶數量分別按年升38%和24%。

袁妙齡表示，中信銀行（國際）於金融科技方面的支出，在過去數年有雙位數的增長，而今年上半年亦按年增長五成，她更稱未來將繼續投入，其支出增長速度與今年不會有很大的落差。該行將會以「手機為先」為發展目標，並以全渠道如實體分行、電話理財中心、電郵及應用程式介面（Open API）融合加以支援。該行除了現時提供予個人客戶使用的流動銀行inMotion外，未來將會研發及發展「inMotion商業版」供公司客戶使用。

擬整合分行 年底建ESG分行

分行數量方面，袁妙齡稱，現時正就24間分行網絡進行檢視，更表示未來有機會整合其分行數目，正研究將覆蓋範圍較小及發揮作用不大的分行，與鄰近分行作整合，而今年年底亦會建立ESG分行。另外，她表示跨境內地客的財富管理需求大，內地客的平均財富管理交易量及交易額，亦較其他客戶高。為配合跨境客戶需要，該行或會增加前線銷售員工數目，尤其是高端理財方面的人手。