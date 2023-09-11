央行增持美或衰退 黃金逢低買

明報記者 龍彩霞

展望黃金前景，重點關注美國加息。美國經濟數據表現不俗，同時美國通脹距離目標2%仍有很大距離，故官員在是否需要進一步加息存在分歧，不過大多數官員認為，通脹面臨巨大的上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。同時，沒有減息預期，緊縮的信貸環境將延續；另一方面，美國短期國債收益率高於長期國債收益率倒掛狀態，製造業PMI連續9個月處於榮枯線以下，服務業PMI走弱，在美聯儲持續加息的背景下，美國銀行業風險有進一步惡化的趨勢，加上市場相信2024年選舉年利率變化不會大，故有利於金價。

若聯儲暫停加息 有利金價

若9月美聯儲維持利率不變，暫停加息在短期內將有利金價。相反，若聯儲局釋放繼續加息信號，美元便會繼續保持強勢，令金價承壓。中長期而言，金價受到減息預期和央行增儲黃金的雙重正面影響，具備配置價值，建議逢低買入。

今年第二季度，全球央行購黃金雖稍有放緩，但依然保持積極勢頭，加上黃金投資和金飾需求殷切，金價獲得支持。而將場外交易和庫存流量計算在內，第二季度總需求按年增長7%，達到1255噸。同時，金飾消費仍錄得小幅增長，按年增幅達3%，至476噸；金飾產量達491噸，庫存則於第二季度增加了15噸左右。金條和金幣投資按年增長6%，達到277噸，來自土耳其的需求是其一主要增長動力。受匯率變動的影響，部分國家的本地金價進一步走強，中國和土耳其尤為明顯。全球央行買金創下387噸的上半年紀錄，第二季度雖然部分央行購金速度放緩，但仍有很多新興經濟體央行都在踴躍買黃金。

土耳其上半年金飾、金條和金幣總需求達到118噸，創下2007年以來上半年需求的最高水平，回望2007年的土耳其里拉金價與當前創紀錄的金價相比，則完全無法同日而語。總統選舉、通脹高企及貨幣疲軟等因素都推動了土耳其黃金需求的飈升。由於印度和中國本地金價高企，且經濟環境面臨挑戰，導致8月實物黃金購買需求較低。

股市方面，上半年基本面改善，零售銷售開始活躍，因此在第二季度強勁的盈利支撐下，後市有望反彈，這會減少投資者用黃金作對冲需求。8月美國長期國債收益率更有望上升而非下降，主要原因包括：通脹和經濟增長前景更為有利，日本投資資本存在回流可能，以及年底前美國國債發行總額將高達1.3萬億美元。隨着通脹下降，名義收益率保持穩定，實際收益率上升，這可能會削弱黃金的投資需求。

不過，市場對美國經濟衰退和環球經濟放緩的預期均很高，黃金可能會表現不俗。黃金在1973年以來的7次美國經濟衰退期間表現優異，平均回報率為20.19%。因此，黃金有機會受益於對美國經濟衰退的預期，尤其是與其他資產類別相比。當前的領先經濟指標已接近以往經濟衰退期間的水平，環球和美國的增長趨勢在通脹高企的情况下均發出放緩信號，惟美國經濟是正在走向衰退抑或已經陷入衰退仍有待商榷。但需要強調的是，從歷史上看，黃金不僅在經濟萎縮期間表現良好，而且在緊接衰退之前的時期亦表現優異。

1920美元有阻力 上破兼守穩需時

在美國經濟衰退之前的6個月裏，黃金明顯受到市場青睞。在過往7次美國經濟衰退期間，黃金在經濟衰退之前的平均漲幅為11.32%。這符合直覺，因為投資者尋求在增長預計放緩之前建立防守性倉位。

永豐金融集團研究部主管涂國彬表示，美國最新公布的ISM服務業指數，數據勝於外間預期，馬上令投資者警覺起來。美聯儲及歐央行之前的表態，都沒有明顯的加息或不加息傾向，一切以數據為依歸，隨着公布的數據忽東忽西，升降起跌，都可以左右投資者的心態。故此，面對當中數據陰晴不定，壞消息可以是壞消息，也可以看作好消息，部分投資者若無足夠把握，只會傾向於把潛在可以出錯的範圍估計大一點，作為決策的緩衝區。即市部署方面，他表示，如之前所述，金價往下退守1920美元邊緣的形態已顯現，如今最新事態發展，亦正好印證此前預測，這方面未有改變，投資者要有心理準備，於1920美元仍有一定阻力，料上破並守穩需時。

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