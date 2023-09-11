央行增持美或衰退 黃金逢低買

【明報專訊】老友記對黃金有種情意結，近年地緣政治令黃金閃閃發亮，黃金價格曾見2000美元一盎司，但近期美元呈強令黃金價格回軟。回顧8月走勢，黃金區間震盪，重心有所下移，主要原因為政策預期反覆以及美債收益率上行。具體來看，美國較好的經濟數據繼續打擊投資者對美聯儲相對鴿派貨幣政策預期，且市場無重大利好因素支持金價上升。
展望黃金前景，重點關注美國加息。美國經濟數據表現不俗，同時美國通脹距離目標2%仍有很大距離，故官員在是否需要進一步加息存在分歧，不過大多數官員認為，通脹面臨巨大的上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。同時，沒有減息預期，緊縮的信貸環境將延續；另一方面，美國短期國債收益率高於長期國債收益率倒掛狀態，製造業PMI連續9個月處於榮枯線以下，服務業PMI走弱，在美聯儲持續加息的背景下，美國銀行業風險有進一步惡化的趨勢，加上市場相信2024年選舉年利率變化不會大，故有利於金價。
若9月美聯儲維持利率不變，暫停加息在短期內將有利金價。相反，若聯儲局釋放繼續加息信號，美元便會繼續保持強勢，令金價承壓。中長期而言，金價受到減息預期和央行增儲黃金的雙重正面影響，具備配置價值，建議逢低買入。
今年第二季度，全球央行購黃金雖稍有放緩，但依然保持積極勢頭，加上黃金投資和金飾需求殷切，金價獲得支持。而將場外交易和庫存流量計算在內，第二季度總需求按年增長7%，達到1255噸。同時，金飾消費仍錄得小幅增長，按年增幅達3%，至476噸；金飾產量達491噸，庫存則於第二季度增加了15噸左右。金條和金幣投資按年增長6%，達到277噸，來自土耳其的需求是其一主要增長動力。受匯率變動的影響，部分國家的本地金價進一步走強，中國和土耳其尤為明顯。全球央行買金創下387噸的上半年紀錄，第二季度雖然部分央行購金速度放緩，但仍有很多新興經濟體央行都在踴躍買黃金。
土耳其上半年金飾、金條和金幣總需求達到118噸，創下2007年以來上半年需求的最高水平，回望2007年的土耳其里拉金價與當前創紀錄的金價相比，則完全無法同日而語。總統選舉、通脹高企及貨幣疲軟等因素都推動了土耳其黃金需求的飈升。由於印度和中國本地金價高企，且經濟環境面臨挑戰，導致8月實物黃金購買需求較低。
股市方面，上半年基本面改善，零售銷售開始活躍，因此在第二季度強勁的盈利支撐下，後市有望反彈，這會減少投資者用黃金作對冲需求。8月美國長期國債收益率更有望上升而非下降，主要原因包括：通脹和經濟增長前景更為有利，日本投資資本存在回流可能，以及年底前美國國債發行總額將高達1.3萬億美元。隨着通脹下降，名義收益率保持穩定，實際收益率上升，這可能會削弱黃金的投資需求。
不過，市場對美國經濟衰退和環球經濟放緩的預期均很高，黃金可能會表現不俗。黃金在1973年以來的7次美國經濟衰退期間表現優異，平均回報率為20.19%。因此，黃金有機會受益於對美國經濟衰退的預期，尤其是與其他資產類別相比。當前的領先經濟指標已接近以往經濟衰退期間的水平，環球和美國的增長趨勢在通脹高企的情况下均發出放緩信號，惟美國經濟是正在走向衰退抑或已經陷入衰退仍有待商榷。但需要強調的是，從歷史上看，黃金不僅在經濟萎縮期間表現良好，而且在緊接衰退之前的時期亦表現優異。
在美國經濟衰退之前的6個月裏，黃金明顯受到市場青睞。在過往7次美國經濟衰退期間，黃金在經濟衰退之前的平均漲幅為11.32%。這符合直覺，因為投資者尋求在增長預計放緩之前建立防守性倉位。
永豐金融集團研究部主管涂國彬表示，美國最新公布的ISM服務業指數，數據勝於外間預期，馬上令投資者警覺起來。美聯儲及歐央行之前的表態，都沒有明顯的加息或不加息傾向，一切以數據為依歸，隨着公布的數據忽東忽西，升降起跌，都可以左右投資者的心態。故此，面對當中數據陰晴不定，壞消息可以是壞消息，也可以看作好消息，部分投資者若無足夠把握，只會傾向於把潛在可以出錯的範圍估計大一點，作為決策的緩衝區。即市部署方面，他表示，如之前所述，金價往下退守1920美元邊緣的形態已顯現，如今最新事態發展，亦正好印證此前預測，這方面未有改變，投資者要有心理準備，於1920美元仍有一定阻力，料上破並守穩需時。
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