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溫傑：中移動呈現第二增長曲線

【明報專訊】受惠內地加推政策，港股投資氣氛一度改善，恒生指數曾於9月4日回升至最高18,899點。與7月22日的近期低位17,573點比較，反彈幅度實超過1300點。可是基於核心問題（包括內地經濟放緩及內房債務危機）並未解決，政策的「藥效」甚短，恒指走勢再趨反覆。市况未明之際，投資者再次留意收息股，今次為大家再次介紹中國移動（0941）

集團有兩項收入，分別為通信服務收入，以及銷售產品收入及其他；前者比重佔85%。詳細分類的話，通信服務實際包括語音業務、短彩信業務、無線上網業務、有線寬帶業務及應用及信息服務等。值得留意的是，以收入佔比計無線上網業務最為重要（佔整體通信服務達47%），但應用及信息服務則為增長最快（今年上半年增幅達18.7%）的部分，以下會進一步講解。

業績方面，今年上半年集團營運收入達5307億元（人民幣，下同），按年增長6.8%，其中通信服務收入達4522億元，按年增長6.1%。簡稱CHBN的四大市場，個人市場（C）、家庭市場（H）、政企市場（B）、新興市場（N）各方面全面增長。管理層特別提到作為業務增長動力的數字化轉型收入，期內達到1326億元，按年增長19.6%，佔通信服務的收入佔比提升至29.3%。

派息有保證 防守性強

為方便大家理解，數字化轉型收入包括（1）個人市場新業務，即移動雲盤等收入；（2）家庭市場智慧家庭增值業務收入；（3）政企市場DICT（Data Technology、Information Technology、Communication Technology）收入；（4）物聯網收入；（5）專線收入；（6）新興市場收入（不含國際基礎業務收入）。有別於以往的傳統業務，相關新業務有助提升集團業績及估值，令中資電訊股擺脫純公用股的形象。

由於數字化轉型甚為重要，以下進一步解釋。上半年數字化轉型收入對通信服務收入增量貢獻達到84.1%，是公司收入增長的第一引擎。其中，行業數字化方面，DICT收入同比增長24.9%，達602億元。個人和家庭數字化方面，權益收入按年增長23.0%，達到102億元；智慧家庭增值業務收入增長21.4%，達到173億元。上述數據反映公司新舊業務動能轉換穩步推進，數字化轉型收入佔比不斷提升，收入增長「第二曲線」的貢獻進一步增加。

另外，今年上半年股東應佔利潤為762億元，按年增長8.4%。中期派息每股2.43港元，按年增長10.5%。管理層表示，2023年全年以現金方式分配的利潤提升，至公司股東應佔利潤的70%以上，預示派息有一定保證。中移動增長能見度高及派息吸引，且防守性強，可作收息之用。投資者可於63港元以下分段建倉，目標先看前高位約70港元，配合股息，總回報吸引。兩級下方支持分別為59.45及56.7港元。

凱基亞洲投資策略部主管

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[溫傑 溫研股海]