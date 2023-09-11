瑞銀亞洲：特斯拉蘋果拖累 納指沽10947

【明報專訊】上周四有消息指內地可能會在政府機構和國有企業禁用蘋果iPhone，蘋果（美：AAPL）應聲下跌，加上特斯拉（美：TSLA）在慕尼黑召開的投資人會議上預告特斯拉的產量和交付量將在第3季下滑，消息拖累納指上周四一口氣跌穿10天及50天線。如投資者看淡納指，可留意納指認沽（10947），行使價13,930點，2024年3月到期，有效槓桿約8.2倍；或留意納指熊證（49803），收回價16,500點，2024年12月到期，有效槓桿約14.2倍。另蘋果將於9月12日發布iPhone 15及新款智能手表，如投資者憧憬新iPhone會帶動蘋果股價向好，看好納指可留意納指認購（10028），行使價17,300點，2024年3月到期，有效槓桿約11.8倍；或留意納指牛證（49815），收回價14,200點，2023年12月到期，有效槓桿約9.7倍。
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