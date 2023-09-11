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摩根大通亞洲：日股逼30年高位 日經購10898

【明報專訊】近年愈來愈多香港投資者參與美股市場，其實美股以外，還有不少地區股市值得留意。海外市場當中，摩通亦有發行與日本股市指數掛鈎的窩輪。香港投資者可留意與日經平均指數掛鈎的窩輪，利用窩輪的槓桿效應，捕捉日股潛在投資回報。市場上亦有部分券商提供直接買賣日股服務，另外亦可以透過交易所買賣基金，即日股ETF參與日股市場。

日股近期走勢與日圓匯價關連性回升，日圓兌美元匯價上周曾創10個月低位，日經平均指數則曾錄8連升，一度升穿33,200點，與6月時創下的逾30年新高位相差不足500點，惟其後於高位缺乏承接，上周五重返33,000點之下。如認為日股短線持續調整，可留意日經沽（10929），行使價30,000點，實際槓桿近9倍，2024年3月8日到期。如認為後市仍有望突破，可留意日經購（10898），行使價34,000點，實際槓桿約13倍，2023年12月8日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]