陳永傑：本港股樓斯人獨憔悴

美國息口自去年至今經已加息11次，其中去年中連續4次加息0.75厘的重手加息尤其驚人，令全球投資市場不論樓市股市為之重創。最近聯儲局成員不斷發表繼續加息言論，但威力漸漸減退，近月來美國樓市及股市紛紛呈現顯著反彈，全球其他市場亦普遍有顯著起色。

6月份美國全國樓市繼續上揚，比較去年底上升超過2.5%，直逼去年6月的歷史高峰，相距只差0.06%便可以再次破頂。

在美股方面，上半年累計，道指升近4%；納指升近32%，創出40年來同期最好表現；標普500指數升近16%。日本日經指數上半年累計升逾27%。現在，道指破頂只相差少於4%，納指相差13%，標指只相距6%。

港股恒指上半年累計跌逾4%，樓價亦拾級而下。差餉物業估價署數據顯示，本港今年7月私人住宅樓價指數連續3個月下跌至343.4，為6個月低位，按月下跌1.12%，按年則跌8.79%。今年首7個月樓價累計升近2.6%。假如缺乏利好消息或政策刺激，僅餘的2.6%樓價升幅將於第四季被消耗，全年樓價無升跌。

左右香港樓價其中最重要因素是美國息口，去年至今已加息11次，聯儲局成員近日不斷發表繼續加息言論，香港樓市受美國息口直接衝擊，將持續受壓。香港樓市股市皆低迷，可謂斯人獨憔悴。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]