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廖偉強：笑看樓市危與機

標籤：廖偉強

【明報專訊】每當業主灰心沽貨離場之時，也是資金趁低吸納的日子！經歷多年變遷，樓市總是個大循環，有危就會有機，經歷風雨後，就有機見到彩虹。

筆者相信，市場存着不少利好因素，例如，美國加息期已近尾聲。另一方面，內地大力救經濟、救樓市，相信會逐漸見成效。在本港，政府已成立專組，研究增加股票的流動性；吸納人才和勞工逐步到位；10月《施政報告》相信會有救經濟及樓市措施，加上近期發展商願意減價，推動樓市成交，有效帶動市民入市意欲。

樓市總是一個大循環。筆者從事地產代理36年，見證地產市場無數起跌，當下跌時，大家不用過分悲觀。筆者分析過去樓市循環，樓市每10年間，必定有上有落，當中未必每個人都能夠做到低買高賣，賺盡時勢，但從以下的一些買入賣出的假設情况中，也可看到樓市走向的端倪：

1963年入市，1973年沽出，賺錢！有六七暴動及石油危機；1973年入市，1983年沽出，賺錢！有中英就香港前途談判；1983年入市，1993年沽出，賺錢！有六四事件及波斯灣戰爭；1993年入市，2003年沽出，蝕錢！有亞洲金融風暴及2003年SARS沙士；2003年入市，2013年沽出，賺錢！有2008年金融海嘯及政府推出辣招；2013年入市，2023年沽出，賺錢！有中美貿易戰、社會運動及新冠疫情。

這幾個10年大循環之中，只有1993至2003年錄得虧損，而且幅度輕微。所以，當有買家有持貨力，不急於短時間內變現，物業在一段時間後仍可以帶來利潤，還未計賺住或賺租。值得一提的是，這個有趣的分析，亦代表了逢「3字尾」的年份入市，絕大部分都可以贏到最後。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]