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馬泰陽：藉極端天氣視察物業質素

標籤：馬泰陽

【明報專訊】颱風和暴雨等惡劣天氣經常在夏季來襲，近期颱風一個接一個，在蘇拉和海葵雙颱風先後夾擊下，香港更遭遇自1884年有紀錄以來的最強暴雨。在颱風及暴雨等極端天氣期間，天氣情况惡劣之餘，道路出現嚴重水浸，或多或少影響睇樓活動或計劃，變相拖慢了樓市成交步伐。不過受極端天氣的考驗，物業亦同樣受到考驗，質素優劣亦顯露出來，故趁這刻睇樓亦不失為視察樓盤品質的一個難得機會。

一般準買家置業時，通常會考慮物業地段、價格及面積戶型等因素。其實，坊間常指出，颱風及暴雨季節正是考驗樓盤質素的時候，更適合睇樓或驗樓。蘇拉襲港期間有不少物業受到強風吹襲，輕則被吹至大廈搖擺和漏水，更嚴重的情况甚至吹至窗戶爆裂。颱風過後，買家可以更清楚地觀察物業實况，如建築結構堅固程度、防水系統的效能以及其他潛在的損壞或問題。這樣的情况可能會幫助買家更準確地評估物業的質量和價值。

雖然單位會否「入水」、外牆「滲水」或玻璃窗受損等，未必與物業質素有直接關連，因為受颱風影響程度可能是個別地區較為當風，以及海水上漲程度而有所不同，不過物業受影響程度亦不失為日後買樓多一個指標。對準買家而言，物業的地段、價格和面積戶型等因素通常是首要考慮的，但難以得悉物業的抗風或抗雨能力，所以天氣差，反而不失為睇樓或考驗單位質素的一個難得機會。

總結而言，儘管颱風和惡劣天氣可能會暫時影響物業市場的交易活動，但對於買家來說，颱風或大雨過後，一些單位的「毛病」有機會顯露出來，這也提供了機會讓有興趣的買家對單位在質素上有更清楚了解。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]