港股萬八失而復得 北水流入斷纜走資百億

北水淨沽盈富89億 成重災區

恒指低開260點，已失守萬八關，最多跌359點，低見17,842。人行中午公布內地8月新增貸款勝預期，離岸人民幣曾急彈逾700點子，港股跌幅收窄，曾僅跌37點，最終收市跌105點，報18,096點，萬八點大關失而復得，但連跌四日，累計跌747點或4%。科指同樣連跌4日，昨曾跌穿4000點，但午後一度倒升，收市報4083點，跌0.2%。國指報6298點，跌15點。

港股通下的北水昨流出102億元，為今年7月20日以來最大走資額。其中盈富（2800）淨沽出達89億元，而盈富昨日成交亦居首，達153.6億元。重磅股跟隨大市跌幅收窄，騰訊（0700）、美團（3690）收市轉微升；惟阿里巴巴（9988）受管理層變動及盒馬延遲上市傳言影響，仍跌3%；友邦（1299）除淨股價曾大跌逾4%，收市跌近2%。

內房股受捧 融創恒大升兩成

人民幣回升，南京全面取消房產限購，同時深圳優化調整購房政策，個別內房股急升。融創（1918）升23%、恒大（3333）升20%。市場憧憬醫療反腐的負面情緒弱化，醫藥生科股表現突出，阿里健康（0241）急升6.1%，是表現最好藍籌。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，數據顯示，8月內地通縮有紓緩迹象，加上昨日公布的新增貸款好過預期，人民幣反彈，對大市有支持。後市要看人民幣是否穩定，本周將公布美國通脹數據，可進一步判斷聯儲局政策前景。如人民幣企穩，預期恒指在17,900至18,300區間內整固，如再有利好消息刺激，可上試18,800高位。