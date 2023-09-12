林毅夫倡內地出招谷消費 料今明年經濟增5.5至6%

【明報專訊】內地經濟第二季開始放緩，多間大行預期今年增幅未能達到5%的官方目標，世界銀行前首席經濟學家兼高級副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，上半年經濟放緩原因，更大部分是因為外需疲弱拖累出口，因而產生投資、消費、就業放緩。他認為外需不足續對內地今明兩年經濟帶來不少壓力，但內地有空間推出刺激國內投資和消費需求，預期今明兩年增長可達5.5%至6%。
林毅夫昨日來港出席由賽馬會主辦的香港國際慈善論壇，並接受傳媒訪問。對於不少分析指出，內地經濟面臨消費疲弱、投資信心不足，林毅夫指出，因為出口增長放緩，令企業產生過盛產能，企業投資和新增就業減少，削弱居民對未來經濟信心，拖累經濟增長。林毅夫稱中國人面對經濟放緩時，一般會將問題歸結於國內原因，他指雖然作為發展中經濟體，內地有不少問題需要解決，不過上半年經濟放緩更受外部因素影響。
基建投資是過去內地振興經濟的重要工具，隨着近十年加大投資，有意見指已難再產生大量有效益的基建項目。林毅夫指雖然高速公路、鐵路等城際交通基建已有不少，但仍有不少需要投資的領域，包括如下水道等市政基建目前仍然不足，政策推動綠色可持續增長，需要投資於太陽能、風能、天然氣發電，發展數碼經濟也要投資數碼基礎設施。在推出措施緩解短期下滑壓力同時，林毅夫指出內地亦在進行改革增強民營經濟信心，在政策落實後，有信心內地經濟可穩定發展。