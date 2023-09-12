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日央行放鷹 暗示或結束負利率 債息升至近10年新高 圓匯曾升穿146

【明報專訊】日本央行行長植田和男接受《讀賣新聞》訪問時釋出鷹派信號，指日本央行可能會在年底前獲得足夠的數據，判斷工資是否持續上漲，而這是決定縮減超級寬鬆政策的關鍵因素。他指出，若日本央行有信心物價和薪酬持續上漲，結束負利率政策是可行的選項之一。瑞穗證券的分析指出，植田和男的言論，可被解讀為要求市場人士為日本央行最早在明年1月的政策會議結束負利率政策做準備。市場猜測日本央行可能提出退出超級寬鬆政策，紛紛拋售日本國債，令利率上升。

日本10年期國債孳息率昨觸及0.7厘，是2014年1月以來最高。日圓兌每美元昨升逾1%，曾升穿146水平，是9月1日以來高位，上周五收報147.81。每百日圓兌港元重返5.3算。收緊貨幣政策的預期，有望提振銀行業的利息收入，帶動東證銀行股指數昨升近4.7%，創2008年8月以來高位。不過日圓升值令汽車和電子產品製造商在內的出口商股價下滑，日經指數昨收市跌0.4%。

植田雖暗示稍後加息的可能性，但同時表示，距離實現物價穩定的目標仍有一段距離，仍將耐心維持寬鬆政策。日、美利差較大，是日圓疲軟的關鍵因素。美國10年期國債孳息率較日本同年期國債孳息率高出3.6厘，使收益較高的美元更具吸引力。日圓兌美元今年以來跌逾一成，自上月跌穿145美元關口、觸及去年9月日本央行入市支撐日圓的水平，交易員一直警愓日本當局可能會再次出手托市。

須視乎物價薪酬是否續漲

三菱日聯摩根士丹利證券的報告指出，植田的鷹派言論，可能是為了控制日圓貶值。日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生亦表示，植田暗示政策轉變的時機較預期早，當前日本政府仍然猶豫應否再次入市干預，植田的言論有助於支撐日圓，若干預起不到作用，穩定匯市的責任將落在央行身上。外界日益關注日本央行會否調整政策，緩和日圓的下行壓力。

日本Resona Bank銀行貨幣策略師Takeshi Ishida預計，日本央行的負利率政策將在明年首季內結束，植田可能開始鼓勵市場為此情况定價。日本央行政策委員田村直樹此前亦曾表示，明年首季有望實現2%通脹目標，結束負利率是選項之一。

不過近期的數據顯示，日本工人薪酬增長放慢，7月的名義工資按年增幅放緩至1.3 %， 低於5月的2.9%及6月的2.3%升幅。經通脹調整，7月的實際薪酬更按年跌2.5%，有可能為日本央行實現可持續通脹目標的前景蒙上陰影。

市場正等待周三公布的美國8月消費者物價指數（CPI），為美聯儲的利率路徑帶來更多啟示。部分交易員在這重磅數據公布前，減少美元長倉。美匯指數連升8周後，昨回落至104.6水平。除日圓兌美元回升，其他主要貨幣兌美元昨亦暫停跌勢。英鎊兌美元升0.5%至1.253左右。歐元兌美元連跌8周後，昨回升至1.073左右。

美CPI公布前 美匯指數回落

不過歐盟委員會最新預測，德國最大經濟體德國，今年經濟將萎縮0.4%，成為今年唯一經濟收縮的歐洲主要經濟體，拖累歐盟下調歐元區的增長預期。最新預測，歐元區今年經濟將增長0.8%，較此前預測下調0.3個百分點。歐盟又預期，歐元區化今年整體通脹率為5.6%。

（綜合報道）

[國際金融]