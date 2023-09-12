高通續向蘋果供應5G晶片

蘋果拓5G晶片或較預期慢

蘋果於2019年以10億美元，收購英特爾（Intel）（美：INTC）的智能手機調製解調器（smartphone-modem）業務，引進了英特爾2200名員工及一系列專利，以打造自家5G modem晶片。不過分析師表示，由於晶片的複雜性，令蘋果放棄高通晶片面臨挑戰。事實上，英特爾對於5G modem晶片的開發也遇到困難，該業務每年損失約10億美元。

據瑞銀上月估計，高通上一財年向蘋果銷售5G modem晶片的收入約72.6億美元，約佔其總收入16%。此外，高通亦透過銷售蜂窩通信技術專利，向蘋果賺進大量收入。

市場等待蘋果於周三凌晨發布iPhone 15。美國對冲基金Satori Fund創辦人Dan Niles披露，在發布會前沽空蘋果，這除了由於華為推出新機可能令蘋果面臨更激烈的競爭，也因為美國重啟大學生貸款償還，恐影響部分消費者的購買力。蘋果股價往往在發布會當天下跌。

（綜合報道）

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