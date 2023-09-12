moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高通續向蘋果供應5G晶片

【明報專訊】晶片大廠高通（Qualcomm）（美： QCOM） 與蘋果公司（美： AAPL）達成3年協議，直至2026年仍將繼續向iPhone提供5G通信晶片，預示蘋果開發的自家5G晶片進度可能比預期慢，未必會在短期內應用於旗艦手機。分析師和高通曾預計，使用蘋果內部開發5G晶片的iPhone，將於明年上市。蘋果是高通晶片的主要客戶，維持對蘋果的銷售，有助提振高通的手機業務，高通股價早段升逾3%，而蘋果股價早段變化不大。

蘋果拓5G晶片或較預期慢

蘋果於2019年以10億美元，收購英特爾（Intel）（美：INTC）的智能手機調製解調器（smartphone-modem）業務，引進了英特爾2200名員工及一系列專利，以打造自家5G modem晶片。不過分析師表示，由於晶片的複雜性，令蘋果放棄高通晶片面臨挑戰。事實上，英特爾對於5G modem晶片的開發也遇到困難，該業務每年損失約10億美元。

據瑞銀上月估計，高通上一財年向蘋果銷售5G modem晶片的收入約72.6億美元，約佔其總收入16%。此外，高通亦透過銷售蜂窩通信技術專利，向蘋果賺進大量收入。

市場等待蘋果於周三凌晨發布iPhone 15。美國對冲基金Satori Fund創辦人Dan Niles披露，在發布會前沽空蘋果，這除了由於華為推出新機可能令蘋果面臨更激烈的競爭，也因為美國重啟大學生貸款償還，恐影響部分消費者的購買力。蘋果股價往往在發布會當天下跌。

（綜合報道）

[國際金融]