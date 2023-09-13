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中銀新造按息上調半厘 渣打花旗跟加 港元1個月拆息連升5日 升穿4.6厘

【明報專訊】繼匯豐銀行於上周五（8日）上調新造按揭息率及縮減回贈優惠後，有消息指中銀香港（2388）昨跟隨上調實際按息半厘至與匯豐看齊。H按鎖息上限由最優惠利率（P）減2.25厘，調升至P減1.75厘，實際按息將由3.625厘升至4.125厘，現樓及樓花生效期分別為本月18日及30日。另外，中銀將按揭現金回贈由最高3.15%下調至介乎1.75與2%之間。至晚上傳出渣打及花旗跟加實際按息，同上調至4.125厘。有市場人士分析，在既有資金成本壓力下，大型銀行先後上調按息，相信其他銀行亦會跟隨。

明報記者 江陵凱

上調後的實際按息4.125，仍較反映資金成本的港元拆息低。作為H按指標的1個月拆息，昨5連升報4.61935厘，較實際按息仍高出近半厘。有市場人士相信，除了加新造按揭實際按息外，港銀未來還可能加快加P步伐。

中銀香港發言人接受查詢時表示，會按市場情况及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力。渣打回應指按揭的封頂息率水平與市場相若，以確保競爭力；實際上限及現金回贈水平視乎個別客人的情况 。

另面對政府發行保底息達4.75厘的新零售綠債，以及匯豐於上周五（8日）增定存息，中銀昨宣布將3個月和6個月定存年利率，分別調升至4厘及4.2厘。

市場人士：港銀或加快加P步伐

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，銀行資金成本反覆向上，港元拆息與H按封頂息仍有距離，認為各銀行很大機會再加P，H按封頂息跟升及按揭現金回贈會下調，以減輕銀行資金成本壓力。他續稱，美國過去一年累計加息共11次至5.25厘，而香港僅跟加0.875厘，與2004年至2006年美國加息4.25厘、香港跟加3厘仍有很大段距離。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，在既有資金成本壓力下，匯豐及中銀兩大行先後上調按息及縮減按揭現金回贈，主要想紓緩資金成本上升的加息壓力，相信其他銀行亦會跟隨。她續稱，與樓按相關的1個月港元拆息由5月至今，連續5個月處於逾4厘水平，拆息持續高於現時市場按息3.625厘水平，加上按揭現金回贈上升至18年來新高，達3至3.1%，令銀行按揭業務難有合理利潤。她預期市場新造按息將逐步上升至4.125厘，達15年來的新高位。